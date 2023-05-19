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顧客給負評遭肉搜抨擊 台北咖啡店道歉停業

記者陳睿中／台北19日電
北市某咖啡廳因肉搜並公開客人個資、照片、IG與FB惹議。（圖／翻攝咖啡廳IG限時動態）
北市某咖啡廳因肉搜並公開客人個資、照片、IG與FB惹議。（圖／翻攝咖啡廳IG限時動態）

台北咖啡店「JPG Coffee」因肉搜顧客、抨擊顧客等行為，引發社會熱烈討論。5月18日下午jpg coffee負責人孔林佑儒發布198字的聲明，表示要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉。另外同時也宣布「今日起jpg coffee會停止營業」，不過根據「ETtoday」報導中指出，陳姓顧客表示負責人根本沒有聯絡她或是律師。報導並表示，對於負責人的發言，陳姓顧客也不予置評，一切交給律師處理。

本次的咖啡廳爭議事件，起因於該店設置低消200元，因客人點了140元咖啡，但60元的品項賣完，只剩逾200元餐點，客人不願意額外消費，離開後留下一星評論。此舉引發咖啡廳老闆不滿，竟肉搜客人FB及IG，並於粉專放上相關個資、照片，並且發布一系列評論，甚至連客人的親友也同時被公布。立刻引發網路熱烈討論，並且延伸出一系列相關法律議題。

歷經多日延燒，jpg coffee負責人孔林佑儒於ig發表宣言，表示要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉。指出自己正在國外並沒有完全瞭解店內事情的經過，直接公開的在IG限時動態使用照片和不雅文字去攻擊陳怡雯小姐和她的親友，做了非常錯誤的示範。同時文章中也表示，「因為這樣的行為給我的家人和朋友帶來很大困擾，各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友。」同時聲明中還表示，「今日起jpg coffee會停止營業，讓我可以深刻檢討自己的言行並負起所有法律責任」

jpg coffee發布道歉聲明。（圖／擷取自IG）
jpg coffee發布道歉聲明。（圖／擷取自IG）

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