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女性晚婚晚育普遍 台熱議凍卵補助

記者許政榆／台北19日電
台灣生育率低，而人工生殖需求漸增，部分醫師建議政府應補助凍卵、卵巢檢測費用。（圖：孕醫生殖中心提供）
台灣生育率低，而人工生殖需求漸增，部分醫師建議政府應補助凍卵、卵巢檢測費用。（圖：孕醫生殖中心提供）

因晚婚晚育，凍卵、人工生殖需求漸增，部分醫師建議，政府應補助凍卵，而桃園市、新竹市相繼提供凍卵補助，台北市、台南市也有議員提案要求市府補助凍卵、卵巢檢測費用。不過衛福部國健署表示，凍卵屬於侵入性手術，費用昂貴，且凍卵後的平均使用率偏低，不到一成，公費補助不符合社會公平性。

台灣凍卵協會公布最新「凍卵行為認知、生育保存意向」調查，顯示台灣女性理想生育年齡為35.6歲。台灣生殖醫學會理事林時羽表示，女性卵母細胞數量隨年紀遞減，青春期25萬顆，30歲前僅剩八萬顆，35歲後卵子數量、品質急速下降，以產科醫師角度來看，此年齡已達高齡產婦標準。

調查也發現，若政府提供補助，七成三女性提高凍卵意願。台中榮總婦女醫學部主任陳明哲表示，以色列是全球第一個補助凍卵國家；一般建議，乳癌、紅斑性狼瘡、卵巢發炎、子宮內膜異位症、高齡女性如欲積極生育，就應考慮凍卵。

不過國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，日前召開專家會議討論公費凍卵的可行性，但專家認為，這為侵入性醫療技術，有其副作用，且凍卵後生育決策可能延後，除了人工生殖成功率降低，高齡懷孕情況將更惡化。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃建霈也持保守態度。他說，如採全面性補助，反不需凍卵的女性也來申請，反而延誤生育時間，增加高齡懷孕風險。政府如提供凍卵補助，以罹病須先行治療，暫時不宜懷孕的女性為主。「不然大撒幣後，不見得會有好結果。」

另外，台灣生育率在全球敬陪末座，排名倒數第一，歐洲商會（ECCT）昨發布「2023歐洲商會友善家庭照顧趨勢調查報告」，調查1200多名企業員工有關生育意願及職場家庭友善。調查發現，「追求個人生活品質」為影響生育意願的首要因素，其次為「購屋、償還貸款」、「財務狀況不穩定」。

國科會「最新台灣婚育意願調查報告」也有類似趨勢。副主委施克和表示，近四成四未婚族沒有結婚及生育意願，其中四成五未婚女性理由為不想改變現有生活。

醫學 手術 檢測

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