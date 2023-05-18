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好市多A肝草莓賣出逾千包 3款莓果汙染源說不清恐遭重罰

記者李青縈、許政榆、黃筱晴／台北18日電
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。（本報資料照片）
有關美式賣場檢出A肝病毒冷凍莓果類產品，經過衛生局查核，目前已全數下架。（本報資料照片）

好市多「Ａ肝莓」事件延燒，繼好市多自有品牌科克蘭莓果產品冷凍三種綜合莓、冷凍藍莓前後驗出含Ａ肝病毒，食藥署昨公布科克蘭「冷凍草莓」檢驗結果也驗出病毒，好市多販售的所有莓果產品統統中鏢，其中問題冷凍草莓已售1513包，最高可依食安法開罰好市多台幣2億元（約650萬美元）。

由於好市多提交檢討報告至今未能敘明汙染原因，食藥署表示，好市多月底前若未能完成調查，將全面停止受理好市多輸入報驗莓果產品。好市多表示，造成會員不安深感抱歉，會比照先前冷凍綜合莓及藍莓辦理退貨及賠償等相關機制。

食藥署五月擴大後市場抽驗計畫，截至16日為止，總計抽驗74件，其中一件陽性，43件陰性，30件檢驗中。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，檢出陽性的產品是墨西哥產科克蘭冷凍草莓，已在4月30日預防性下架，下架前銷售1513包。

五月初，高雄市衛生局已針對第一批驗出Ａ肝的莓果產品，開罰台幣750萬元。食藥署副署長林金富表示，好市多雖已採取預防性下架，但產品已流入市場，已交由高市衛生局約談並裁處，後續可依食安法開罰台幣6萬到2億元。

好市多三款莓果產品，全都含有Ａ肝病毒，林金富表示，現在暫停好市多輸入報驗莓果產品至6月2日，要求好市多本月底前提交完整報告，若仍無法解釋原因，將持續停止受理好市多報驗莓果產品。

屏科大名譽教授吳明昌分析，空氣接觸及包裝材質都屬不易讓病毒生存，而莓果類因要清洗，最可能遭受汙染的來源應是「水源」。

疾管署昨公布新增一例急性Ａ肝病例通報，該案為台南市50多歲女性，3月底曾購買科克蘭冷凍藍莓並於四月初食用，13日至醫事檢驗所檢驗Ａ肝抗體呈弱陽性，經複驗為陰性，已排除急性Ａ肝，目前累計七例通報皆排除。

好市多承諾會比照先前冷凍綜合莓及藍莓辦理退貨及賠償等相關機制，除憑購買記錄全額退費外，另提供商品同等價額慰問金、補助Ａ肝檢測費、因食用被汙染的商品而確診Ａ肝的醫療費用。

衛福部長薛瑞元表示，若消費者團體達到可提出團體訴訟標準，將協助爭取訴訟費用補助。

好市多 檢測 墨西哥

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