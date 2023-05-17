我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

三讀通過 同志家庭可無收養血緣子女

台灣新聞組╱綜合17日電
立法院三讀通過同志家庭準用民法收養無血緣子女，圖為全台第一對擁有共同親權的同志伴侶喵喵和圍圍。(本報資料照片)
立法院三讀通過同志家庭準用民法收養無血緣子女，圖為全台第一對擁有共同親權的同志伴侶喵喵和圍圍。(本報資料照片)

同婚專法通過四周年前夕，立法院昨三讀通過專法修正案，同志家庭終於能無血緣收養子女，準用民法收養的規定。彩虹平權大平台表示，此次修法，讓想要收養的同志配偶、已經共同生活的同志收養家庭順利成家。台灣伴侶權益權益推動聯盟也說，未來台灣不分性傾向均能收養無血緣的孩子，台灣距離婚姻平權又往前邁進一大步。

根據修法說明，我國已於2019年通過同婚專法，準用民法相關規定。惟規範限制同性配偶收養他方養子女及共同收養子女，使部分未婚的同性伴侶為了收養孩子而不敢結婚。若擁有親權一方不幸發生意外，孩子亦無法由另一位共同照顧其生活的配偶繼續養育，而可能必須脫離現有家庭。故為兒童的利益，予以修正放寬。

去年1月高雄少年及家事法院做出台灣首件准許同志收養無血緣孩子的裁定，讓高雄男同志愛侶喵喵和圍圍成為全台首對同志共同收養的家庭；「圍爸」昨受訪表示，很感謝少家法院法官當時站在孩子立場，勇敢做出裁定，如今立法院完成三讀，「其他夥伴終於可以像異性婚姻的家庭一樣，讓孩子成為法律上的一家人」。

愛家公投領銜人、北市議員曾獻瑩仍主張，這將損及下一代權益，更指同運團體猶如「切香腸」，一片片切，衝擊台灣的法律、教科書用語、文化。他認為，孩子還是在一個爸爸、一個媽媽的環境成長下最好。

同志 公投

上一則

新聞眼╱查個資外洩 別只逢中必打

下一則

非公務機關洩個資最高罰1500萬 藍委批只准州官放火

延伸閱讀

同性婚姻權益再加一 立院三讀開放同志家庭收養小孩

同性婚姻權益再加一 立院三讀開放同志家庭收養小孩
立法院三讀通過 農委會歷時35年升格農業部

立法院三讀通過 農委會歷時35年升格農業部
台同性婚姻權益再+1 立法院三讀開放同志家庭收養小孩

台同性婚姻權益再+1 立法院三讀開放同志家庭收養小孩
陳淑蘭曝非媽親生 「如果有來世 繼續做妳女兒」

陳淑蘭曝非媽親生 「如果有來世 繼續做妳女兒」

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
(噓！新聞)

台灣直播天后東山再起 慘遭房東放鴿子

2023-05-15 14:16
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
國民黨主席朱立倫預定17日宣布徵召總統人選，郭台銘與侯友宜陣營強烈較勁。(本報資料照片)

國民黨確定徵召侯友宜了？挺郭台銘記者會突全取消

2023-05-16 00:11

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命