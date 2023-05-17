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國際閱讀素養台排第7 但學生只會讀題不善賞析

記者趙宥寧／台北17日電
教育部16日發布2021年國際閱讀素養調查，台灣排第七，但成績略降。圖為示意圖。(記者曾原信／攝影)
教育部16日發布2021年國際閱讀素養調查，台灣排第七，但成績略降。圖為示意圖。(記者曾原信／攝影)

教育部昨與國際同步發布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，台灣學生整體表現成績平均544分，在全球44個國家／地區，與瑞典並列第7，雖較前一回調查前進1名，是史上最好，但成績也較前次略降15分，且是高成就者略降、低成就者略升。

而台灣故事體平均分數明顯較說明文分數低，代表學生從文章中感受情緒的能力，比從文章獲取知識能力來得差。專家認為，未來應將高層次思考的閱讀策略向下延伸，強化學生同理心、換位思考的能力。

教育成就評鑑國際協會（IEA）每隔5年會針對國小4年級兒童閱讀能力進行調查，本屆首度從紙本過渡到數位評量，並橋接樣本進行分數量尺轉換。今年新加坡、香港、俄羅斯分居前3，台灣雖拿下第7名，但學生整體表現成績平均較前次略降。

計畫主持人、台北教育大學教育系教授張郁雯分析，今年由紙本轉為數位評量，文獻顯示分數會較不理想，不只台灣，全球21國分數皆下降。

台灣故事體平均分數533分，全球排名第17；說明文平均分數549分，全球排名第7。張郁雯表示，學生習慣在閱讀測驗中找資訊解答問題，而非讀故事的文學賞析，若教學現場改變教學方式，培養學生社會情緒，將高層次思考的閱讀策略教學向下延伸，分數有望提升。

所謂故事體是附帶插圖的短篇小說或故事情節，測驗學生是否理解故事中感受和想法；說明文則是附帶圖表，內容涵蓋科學、歷史訊息或觀點。

中原大學張靜愚紀念圖書館長陳昭珍則說，故事體文本是培養學生想像力、創意力、同理心的重要文體，內容相對抽象，建議老師及家長能多表達自身情感，強化分享、討論與表達的教學策略。

台灣閱讀高成就學生約占50%，較去年略降10%，低成就占15%，較去年增5％，中程度者不到40%。中正大學師培中心主任連啟舜表示，3、4年級學生已開始從學習閱讀技巧，轉換成透過閱讀去學習新的知識，若沒有在此階段將低成就孩子拉上來，未來恐怕會產生「馬太效應」，強者愈好、弱者愈弱。

教育部 新加坡 瑞典

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