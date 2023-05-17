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台健保部分負擔新制7/1上路 藥費、急診變貴

記者沈能元／台北17日電
健保部分負擔新制7月上路，急診將依醫院等級改採定額制。(記者曾原信／攝影)
健保部分負擔新制7月上路，急診將依醫院等級改採定額制。(記者曾原信／攝影)

健保部分負擔新制預計7月1日正式上路，門診藥費、急診部分負擔、慢性處方箋等三大部分均調整費用，衛福部估算，新制上路後，一整年約可增收32.73億元(台幣，下同，約1億美元)，845萬人受影響。

健保署醫務管理組長黃兆杰表示，部分負擔調整的目的在於落實分級醫療，期待就醫分流，緩解大型醫院急診人滿為患等困境。

衛福部昨預告「健保門診藥品與急診部分負擔調整方案」，門診藥品方面，地區醫院及基層診所維持藥費100元以下，免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔，而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，也免收部分負擔。

為讓大醫院急診資源保留給急重症病人，急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，而地區醫院和基層診所則維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。以台大醫院急診為例，新制上路後，部分負擔750元，加上掛號費250元，合計1000元。

黃兆杰說，新制上路後，約845萬人受影響，其中13.3萬人約需增加2000至3000元醫療費用，超過3000元者，僅2.6萬人。

衛福部長薛瑞元表示，最快7月1日實施，但若收到需要修正的重大意見，不排除時程延後。

低收入 醫學 健保

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