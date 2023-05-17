中重症增33% 台新冠第4波疫情估燒到6月底

台灣新冠肺炎本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高，確診個案中增183例中重症個案、41人死亡，比前一天增加近30%。圖為警消人員穿著全套防護衣將病人送往醫院就醫。(記者余承翰／攝影)

新冠肺炎疫情 增溫，疫調顯示，近7日每日平均新增154例本土確定病例（中重症），較前7日上升33%，疾管署副署長羅一鈞表示，醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數量及住宿式機構陽性率等指標均明顯升溫，正式進入第4波疫情，預估到6月底前都處於上升階段。

至於流感疫情同樣升溫中，上周門急診類流感就診人次達6萬7733人次，較前一周上升5.7%，整體趨勢向上，無法確認何時反轉。上周新增14例流感併發重症病例、2例死亡個案，其中北部5歲男童為3年來首例兒童流感死亡個案，從發病到出現重症徵兆、死亡，僅短短3天。

疾管署統計，5月起，新冠本土併發症累計2022例，其中1010例未打滿3劑疫苗 ，703例未曾接種任何一劑疫苗。上周平均每日新增死亡個案15例，與前一周差不多。

羅一鈞說，這波新冠疫情預計持續上升至6月，高峰會落在何時，仍待觀察。隨著疫情擴大，陪探病管制措施不會進一步鬆綁。至於口罩 令，照護機構和救護車口罩令，依照原先規畫，自5月31日從強制戴口罩改為建議，醫療院所、藥局等醫事機構是否鬆綁，則還在討論中。

中國附醫副院長黃高彬表示，新冠肺炎病毒不斷變異，傳染力上升，不戴口罩後更易感染，加上絕大部分國人體內無新變異株的抗體，「疫情上升是可預期的」。建議在5月底前，民眾搭乘大眾運輸工具，仍應配戴口罩，待天氣炎熱，疫情可望較快降溫。

因應各國已陸續取消疫苗接種證明或篩檢陰性證明，羅一鈞宣布，台灣「數位新冠病毒健康證明」系統提供申辦「疫苗接種數位證明」、「檢驗結果數位證明」、「接觸者隔離證明」、「確診者指定處所隔離通知書補發」等服務，至5月30日24時止。