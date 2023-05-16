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爭議過大綠讓步 再生醫療雙法擇期再議

台灣新聞組／台北16日電

立法院會原定今天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，再生醫療雙法是救人的民生法案，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」，希望民生法案不要被當成政治法案拿來攻擊。在民進黨團退讓下，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」兩案今天都不會完成三讀。

國民黨發言人林家興批評，「再生醫療法」草案引發社會爭議、學界抵制，草案當中甚至明定「開大門條款」，允許廠商繞過完整臨床試驗，不須取得藥品許可證就能打在病人身上，令人回想起當時高端疫苗的緊急授權爭議，這種空白授權方式可說是輕忽人民健康、罔顧人民性命。

民眾黨團總召邱臣遠表示，有關再生醫療雙法的修法，就是社會溝通的過程，對於不同團體提出的意見，相關部會應該加以說明，既然大家還有不同的看法，就要再做好社會溝通。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，再生醫療雙法攸關民眾的醫療權利保障問題，勢必與財團利益有所衝突，而行政院版本的條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，如此大開門戶的作法恐損及病患權益。她呼籲柯建銘不應該用所謂「理性討論」的外包裝，包裹偷渡讓民眾當白老鼠的法案，「討論一直都很理性，是執政黨一再忽視外界的反彈聲音」。

中研院院士陳培哲說，民進黨黨主席及下屆總統候選人賴清德為醫師，對於自家立委力推此法案，他應該公開表態，對人民有所交代。

陳培哲說，再生雙法背後的醫療利益太大，令人想起執政黨強推再生能源，最近就爆出「光電黑金」弊案。再生雙法欠缺完善倫理及法律的規範，是否也暗藏黑金疑慮？如果屬實，恐怕對於病人、醫師、醫院，都不是好事。

陳培哲強調，在病人或家屬抓住最後一根稻草的心理之下，推銷昂貴而且沒有證明療效的再生醫療，不但違反醫者初衷，而巨大的利益可能會引起多方覬覦，讓再生醫療界玩火自焚，成為利益團體賺錢的工具。希望這次能夠中止倉促立法，保護病人、醫師、醫界，也讓生技產業回到正軌。

民進黨 高端疫苗 賴清德

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