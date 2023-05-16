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同性婚姻權益再加一 立院三讀開放同志家庭收養小孩

記者屈彥辰／台北16日電
立法院16日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法部分條文修正案，正式開放同志家庭收養小孩。(本報資料照片)
立法院16日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法部分條文修正案，正式開放同志家庭收養小孩。(本報資料照片)

台灣2019年5月通過司法院釋字第748號解釋施行法，雖開放同性婚姻，卻未開放同性婚姻家庭之收養權。立法院今三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法部分條文修正案，正式開放同性家庭收養小孩的權利。

依照三讀修正後條文，明定關係雙方當事人「共同收養子女或一方收養他方之子女」時，準用民法關於收養的規定。

民進黨立委范雲登記發言，表示要特別感謝一路上，彩虹平權大平台、同志權益家庭促進會、同志諮詢熱線、台灣伴侶權益推動聯盟，不斷地進行社會對話及遊說。這是她擔任立委後非常重視的法案，從完成司法法制委員會審查後，相隔將近一年後，在上周協商完成，今天三讀通過。

范雲表示，特別感謝民進黨立委鄭運鵬大力協助，民進黨立委黃世杰任召委的排審，也要謝謝民進黨團總召柯建銘非常的支持，還有最重要的是民進黨立委團結力挺，跟跨黨派委員的支持。明（17）天是同性婚姻合法化三讀通過的四周年。「很高興，我們在跨國同婚許可後，台灣國會今天三讀通過同志收養，我們終於在法律上，把同志家長還給他們的孩子了！這不僅是兒童權益的保障，也是符合這些家庭子女的最佳利益。」

范雲表示，未來在台灣，同性伴侶跟異性伴侶一樣，可以結婚；也和異性家長一樣，可以一起領養小孩。未來，不分性別、不分性傾向的配偶們、家長們，都可以獲得法律完整的保障，平等成家、親權成雙。

民進黨立委洪申翰說，這幾年看到很多國際友人來到台灣，表達對台灣的支持有個很大的原因是，因為台灣在民主自由，尤其是重視人權做了很多努力。6年前大法官做出釋字748號解釋，2019年前三讀通過同婚專法，今年1月19日開放登記跨國同性婚姻，今在立法院還要再拼上一塊拼圖，保障同志家庭共同收養的權利，保障跨越血緣的愛。

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