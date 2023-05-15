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寄養媽被控家暴 寄養家庭困境縮影

台灣新聞組／綜合15日電
台北家扶中心寄養家庭魏仁傑（左）、王紀鍾（右）夫婦今年獲全國績優寄養家庭殊榮。（記者曾吉松／攝影）
台北家扶中心寄養家庭魏仁傑（左）、王紀鍾（右）夫婦今年獲全國績優寄養家庭殊榮。（記者曾吉松／攝影）

今年全國績優寄養家庭得主魏仁傑照顧3歲多寄養女童，全家視如己出，但幼兒園日前發現女童額頭、眉尾有不明傷痕，立即通報疑似家暴。雖事後查無家暴實證，還給魏仁傑一家人清白，但被誤會的負面情緒迴盪許久，讓她今年的母親節很難釋懷。

魏仁傑和丈夫王紀鍾8年前加入北市家扶中心寄養家庭行列。56歲魏仁傑3年前罹癌治療，她的處境正是全國寄養父母高齡化、健康亮紅燈的縮影。

根據統計，北市109戶寄養家庭分布在北北基3地，照顧者平均年齡58歲，其中45歲以下僅9戶、65到75歲有14戶；新北寄養家庭照顧者50到65歲占5成，40到50歲不到兩成、65歲以上兩成多。

女童5個月大時重病，從外縣市到台北就醫，由家住新北的魏仁傑負責照顧及陪伴就醫。今年3月初，她接獲老師通知將被調查是否家暴女童，原因是女童額頭有紅腫痕跡，學校依規定通報疑似家暴，家扶社工也到校了解。

魏仁傑坦言未發現女童額頭傷痕，也不知女童為何受傷，但家人絕無施暴。她難以接受學校未知會社工就逕自通報家暴，更質疑有些老師對寄養家庭和寄養童有偏見。

她說，她健康走下坡，照顧女童有時力不從心，接送孩子已交給丈夫和兒子，但全家仍視女童如己出，不可能家暴，砸了「全國績優寄養家庭」得主招牌；寄養家庭招募不易，遇到難帶的孩子、體力不如從前或感到灰心時往往選擇退出，寄養童最後只能去機構，「外界不該放大檢視寄養家庭，而是要發揮同理心，協助寄養家庭幫這些苦命的孩子有個家。」

園方則說，女童頭髮常常沒綁，也沒天天洗澡，憂心寄養家庭疏於照顧，當看到女童額頭有不明傷勢，詢問得知「阿嬤（指魏仁傑）」管教小孩會動手，才啟動通報家暴程序，目的是為保護孩子。

新北家防中心獲報後調查發現，女童傷勢輕微，身體沒明顯新舊傷，加上女童與魏仁傑互動沒問題，認定並非家暴。調查過程中，家扶中心曾嘗試帶女童去其他寄養家庭，讓魏仁傑「喘息」幾天，但女童對魏家依附性高，為了孩子好，又安排女童「回家」。

園方指出，魏仁傑得獎獲肯定，是認真、有愛心的寄養媽不容懷疑。這次風波，可能是魏覺得做得這麼好卻沒得到相對尊重，生病後也沒法像以前一樣照顧女童，學校也不肯通融，是癥結所在。

魏仁傑多年前同時受託照顧兩名男童，幼兒園老師覺得她對大男孩很凶、較寵小男孩，建議將大男孩安置他處，社工探訪發現她雖會凶男童，但依附關係非常好，情感緊密。她表示，每個家庭教養方式不同，學校不能因為她的教養方式跟老師不同就貼標籤，社工評估報告是管教較嚴、與孩子互動沒問題，她擔心這種現象會讓問題不斷循環，讓更多寄養家庭為難，「受害的是寄養兒。」

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近10年寄養家庭消長 製表／李成蔭【作者：馮士齡，日期：2023-05-15，數位典藏序號：20230514234656984】

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