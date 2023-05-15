搶救缺藥／控政府「打假球」 藥師：自己找藥比較實在

藥品供應通報處理中心成立一個多月，但缺藥困境依舊，氧化鎂（軟便劑）仍然嚴重缺藥。藥師批評，衛福部只是做做樣子，實際缺藥狀況恐遠超過平台數字。（記者余承翰／攝影）

衛福部成立跨部會「藥品供應通報處理中心」迄今滿一個月，但包括藥師公會與基層藥師認為政府以「公務員心態」處理缺藥，「只做做樣子」，讓愈來愈多的藥師不願通報缺藥，「把時間用來找藥，還比較實在」。

「藥品供應通報處理中心」上路後，每兩周公布一次缺藥通報處理進度，食藥署藥物管理署藥品組科長楊博文表示，大部分通報並非真的缺藥，即使有缺，短缺期也僅一、兩周，待藥廠生產下批藥品，生產後就解決了。

統計顯示，累積61件通報案例，其中22件「經調查後無缺」、27件「建議使用替代品項」，9件「因無替代藥品，啟動公開徵求」，另3件「恢復供應」。缺藥通報看似成效良好，但藥師界的看法並不是這樣。

「所謂成立通報處理中心，根本以會養會，無助於解決缺藥」。基層藥師沈采穎表示，一開始以為政府是玩真的，不少基層藥師認真通報，不料1個月下來，才知打假球，食藥署只給藥廠訂購專線，無濟於事。很多藥師放棄通報，自己找藥還比較有效率，「缺藥情況應遠高於平台上數字」。

沈采穎以GSK藥廠「艾敏釋」（過敏 性鼻炎用藥）為例，從3月初就叫不到貨，有些藥師向上反映，當時也沒看到通報缺藥。

記者詢問GSK，得知該藥廠於4月27日向缺藥中心通報，「艾敏釋」受到全球供應鏈 、產能影響，全球供應皆不穩；食藥署副署長陳惠芳則解釋，有其他學名藥可替代，民眾可多選用。

沈采穎表示，「藥品供應通報處理中心」三大目標為解決、緩解、預防缺藥，但現在看起來，仍停在原地打轉，基層藥局 就是叫不到貨；荒謬的是，明明氧化鎂（軟便劑）缺藥已久，卻不在平台名單上，而官方說法竟是「必須重新申請才算數」。

藥師公會理事長黃金舜點出問題另一個癥結，台灣藥品多採大包裝，藉此壓低成本，如果向代理商、原廠叫貨，一次動輒上千顆，單一藥局根本吃不下來，許多藥物只能放到過期。他建議建立完整中盤商制度，要求藥廠跟中盤商簽訂供應合約，而不是將藥物都留給醫院，讓診所與藥局大缺貨。