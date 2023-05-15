我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

搶救缺藥／控政府「打假球」 藥師：自己找藥比較實在

記者鄒尚謙、李樹人／台北15日電
藥品供應通報處理中心成立一個多月，但缺藥困境依舊，氧化鎂（軟便劑）仍然嚴重缺藥。藥師批評，衛福部只是做做樣子，實際缺藥狀況恐遠超過平台數字。（記者余承翰／攝影）
藥品供應通報處理中心成立一個多月，但缺藥困境依舊，氧化鎂（軟便劑）仍然嚴重缺藥。藥師批評，衛福部只是做做樣子，實際缺藥狀況恐遠超過平台數字。（記者余承翰／攝影）

衛福部成立跨部會「藥品供應通報處理中心」迄今滿一個月，但包括藥師公會與基層藥師認為政府以「公務員心態」處理缺藥，「只做做樣子」，讓愈來愈多的藥師不願通報缺藥，「把時間用來找藥，還比較實在」。

「藥品供應通報處理中心」上路後，每兩周公布一次缺藥通報處理進度，食藥署藥物管理署藥品組科長楊博文表示，大部分通報並非真的缺藥，即使有缺，短缺期也僅一、兩周，待藥廠生產下批藥品，生產後就解決了。

統計顯示，累積61件通報案例，其中22件「經調查後無缺」、27件「建議使用替代品項」，9件「因無替代藥品，啟動公開徵求」，另3件「恢復供應」。缺藥通報看似成效良好，但藥師界的看法並不是這樣。

「所謂成立通報處理中心，根本以會養會，無助於解決缺藥」。基層藥師沈采穎表示，一開始以為政府是玩真的，不少基層藥師認真通報，不料1個月下來，才知打假球，食藥署只給藥廠訂購專線，無濟於事。很多藥師放棄通報，自己找藥還比較有效率，「缺藥情況應遠高於平台上數字」。

沈采穎以GSK藥廠「艾敏釋」（過敏性鼻炎用藥）為例，從3月初就叫不到貨，有些藥師向上反映，當時也沒看到通報缺藥。

記者詢問GSK，得知該藥廠於4月27日向缺藥中心通報，「艾敏釋」受到全球供應鏈、產能影響，全球供應皆不穩；食藥署副署長陳惠芳則解釋，有其他學名藥可替代，民眾可多選用。

沈采穎表示，「藥品供應通報處理中心」三大目標為解決、緩解、預防缺藥，但現在看起來，仍停在原地打轉，基層藥局就是叫不到貨；荒謬的是，明明氧化鎂（軟便劑）缺藥已久，卻不在平台名單上，而官方說法竟是「必須重新申請才算數」。

藥師公會理事長黃金舜點出問題另一個癥結，台灣藥品多採大包裝，藉此壓低成本，如果向代理商、原廠叫貨，一次動輒上千顆，單一藥局根本吃不下來，許多藥物只能放到過期。他建議建立完整中盤商制度，要求藥廠跟中盤商簽訂供應合約，而不是將藥物都留給醫院，讓診所與藥局大缺貨。

藥局 供應鏈 過敏

上一則

超級響尾蛇飛彈升空服勤 應對共機越海峽中線挑釁

下一則

扁廣播訪另一半問「下輩子還嫁我？」珍回：當粉絲就好

延伸閱讀

新聞評論／Ａ肝、農藥、狂牛全上桌 食藥署失職失能

新聞評論／Ａ肝、農藥、狂牛全上桌 食藥署失職失能
好市多同效期A肝藍莓已賣1.4萬包 高雄開罰要求回收

好市多同效期A肝藍莓已賣1.4萬包 高雄開罰要求回收
日本草莓農藥超標 台擬放行遭批罔顧民意

日本草莓農藥超標 台擬放行遭批罔顧民意
好市多冷凍藍莓也爆A肝病毒 15噸遭攔截退運 未流入市面

好市多冷凍藍莓也爆A肝病毒 15噸遭攔截退運 未流入市面

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

2023-05-14 02:40
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討