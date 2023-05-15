再生醫療法將三讀 開大門條款免臨床試驗學界炸鍋

時代力量立委陳椒華（左三）與多位醫療專家學者日前共同舉行記者會，呼籲再生醫療立法應以實證醫學及醫學倫理為基礎。(本報資料照片)

爭論多時的「再生醫療法」草案與「再生醫療製劑條例」草案（合稱「再生醫療雙法」）將在本周三讀。近千名學者專家連署質疑，批民進黨 立委護航最力、爭議最大的政院版「再生醫療法」草案，有「開大門」之嫌。民團則痛批民進黨橫柴入灶，呼籲立法回歸專業。

本報系經濟日報報導，近月以來再生雙法不僅引發部分在野立委反對，連中研院院士陳培哲、癌症 權威黃達夫及民間團體也連署反對部分條文過關。有生技業者表示，再生醫療法第11條有兩大爭議，一是細胞製備不需強制PICS／GMP、二是醫院可成立再生醫療公司，呼籲雙法上路前，這兩項爭議應予修正。

普華商務法律事務所與台灣醫藥品法規學會於上月20日曾召開記者會，與會專家指出，醫療機構是財團法人性質，其營運目的的應該是治療生命，提升病患醫療水準為主，且醫療機構具有公益性質，因而可享有各項租稅減免，如今再生醫療法明文同意醫院得以另設公司行號，將違反租稅公平原則。

台北中國時報報導，爭議最大的第9條即所謂開大門條款，允許廠商走捷徑，即使在不危及生命的情況下，也可繞過完整的臨床試驗，不需取得許可，就能打在病人身上。

陳培哲說，細胞治療實證資料仍不足，優缺點不明，不該這麼快進一步開放，希望執政黨立委能支持衛福部曾提出的第9條修正版，而非政院版本，若要繞過完整臨床試驗，須檢附人體試驗倫理審查委員會（IRB）證明、治療計畫書、病患同意書、細胞製備場所證明，保障病患權益。陳培哲與醫療改革基金會董事長劉淑瓊也要求各政黨總統候選人應對該草案表態。

陳培哲指出，該草案的修訂，關乎執政黨在財團利益或人民權益之間的取捨，呼籲政府謹慎思考。

前衛生署長楊志良說，政府應以病患為中心，但立法顯見以行政院為中心，立法院成了政院底下「立法局」，若立法者無法站在病患立場，貿然通過爭議條文，病患就會淪為業者賺錢工具。

據報導，消基會董事長吳榮達表示，草案協商過程只看到民進黨團全力為再生醫療產業發聲，國民黨 團、民眾黨團默不吭聲，不為民眾健康嚴格把關，令人痛心。他呼籲立委諸公「以蒼生為念」，將再生醫療法草案中有損病患民眾健康安全權益的條文內容刪減修正，「實乃功德無量。」

時力立委陳椒華表示，該法爭議仍大，哪有安全品質可言？再生醫療再怎樣發展，也不能拿生命開玩笑，呼籲民進黨不要強勢通過立法，不要讓民眾當白老鼠。