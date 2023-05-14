誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。示意圖。(圖:誠品提供)

媒體報導，有台灣民眾在誠品書店 購買「阿共打來怎麼辦」一書，事後卻接到不明來電進行統戰思想傳播，還自稱是「誠品書局市場部」打來。她為此要跟台灣基進黨聯手召開記者會，揭露對岸透過個資進行統戰的過程。對此，誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。

台灣基進黨14日召開記者會，質疑誠品書店個資外洩 。「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈2月在誠品書店購買《阿共打來怎麼辦》一書，昨晚卻接到統戰市調詐騙電話，一名自稱是「誠品書局市場部」的女子，在電話中表示要進行顧客回訪，提到因該書內容「不洽當」，希望訪問讀者看法。

楊欣慈在記者會中表示，對方在電話中提到「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」，後面也毫不避諱一直跳針，「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「國民黨 比較好」、「統一台灣勢必發生」等。

楊欣慈說，對方並非台灣口音，但不斷強調自己是台灣人，是誠品客服，這一系列來電有組織，想要試圖影響台灣人的想法，雖然讓人感覺統戰經費花得很隨便，而且完全沒有說服力。

對此，誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。