光電廢墟恐成汙染源 農電共生亂象縮影

台南六甲一處廢棄光電場荒廢近十年，原本的光電板，被蔓生植物逐漸淹沒。(記者劉學聖／攝影)

雜草叢生，被藤蔓攀附的陳舊建物，走近一看，才能辨別出是一座光電遺跡。這裡是台南市六甲區甲東里的一處廢棄光電場，當年因農業容許被撤銷，荒廢近十年。直到近期被網友利用空拍機拍照，在社群 網路上瘋傳才再次引起討論。

這只是全台匆促推動光電亂象的一隅，至於全台有多少類似尚未處置爭議、成為環保漏洞的電場時，經濟部能源局雙手一攤，「目前沒有回報的機制，沒有掌握這個數字。」

馬政府2013年大力推動農電共生政策，農委會通過修改「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，為農電共生打開大門。但快速發展的農地種電卻逐漸演變成「種電不種農」的亂象。直到政府2017年修法才平息爭議。但截至2017年5月止，全國廢止的農電共生案場超過百場，其中又以台南市占多數。

蔡政府上台之後，大力推行再生能源政策，太陽光電的設置迅速成長。由於太陽能板生命周期長達20年之久，估計台灣光電板回收量，10年後將出現可觀數字。

台南廢墟案例也讓台灣現行回收政策再度引發討論。經濟部能源局光電組長林文信指出，太陽能板有20年大限，能源局與環保署已建立一套機制來處理光電板清運和回收。光電板都有編號、存有紀錄，就算有廠商任意丟棄，都可透過編號查詢來找人負責、裁罰。

不過，林文信也說，如果光電板沒有被安置、固定於任何設施，而是掉落在土地上，即可透過現行規範，由環保署委託的單位清運、回收，但因該電場的光電板沒有落地，還沒有農業種植前，農業容許就被政府撤掉，在法規定義中不能叫作廢棄物，導致回收窒礙難行。就他所知，目前台南市政府仍在研議，擬依照相關土地、農業法規來處理。

環保署也說，現階段由能源局依「再生能源發展設備設置管理辦法」，向光電案場設置業者代為徵收，並包管廢光電板的清運、回收費用，目前每KW為1000元台幣（約32.5美元），業者只需自行拆除光電板，並聯繫通知環保署窗口，即可由環保署委託廠商處理。

成功大學資源工程學系副教授陳偉聖表示，太陽能板壽命很長，要是沒有固定保養維修，一旦接觸到自然界的腐蝕物，就會加速崩壞，可能造成土壤汙染，甚至危害人體安全。

他表示，當光電場開始崩壞，光是支撐架的生鏽就可能造成金屬汙染，而原來被封裝在太陽能板內的金屬，也可能因為外在環境的侵蝕接觸到外界。

地方漁民則擔心，要是光電場廠商倒閉怎麼辦？資金都向銀行貸款 ，若後續配套無人去管理，地主也不可能去管理，「誰要來處理？」

漁民的擔心並非杞人憂天，陳偉聖指出，要是業者真的跑了，進入司法訴訟，整個設施都可能必須靜待司法判決後才能做處置。爭議案場無疑成了未來環境保護的大漏洞，若業者玩不下去，爭議案場因法律程序被凍在現場，沒有遮陽、防水、維護，也只剩下汙染。