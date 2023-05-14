大批潛水客踩踏 綠島珊瑚成癩痢頭

綠島潛客入水點的礁岩上已經無珊瑚生長，長期踩踏，光禿一片。(圖：陳昭倫提供)

疫後報復性旅遊興盛，卻對珊瑚造成嚴重威脅。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫觀察，例假日的綠島遊客如織，教練帶潛客拜訪珊瑚與珊瑚礁，遊客多雙腳直接踩踏，長期下來，把珊瑚踩成「癩痢頭」，造成珊瑚礁光禿、死亡，建議遊客盡量由規畫好的棧道依序下水，潮間帶、水下盡可能避免觸摸踩踏。

陳昭倫表示，以綠島為例，1年40萬遊客，平均每個月有3、4萬人，大量遊客擁入，對當地是商機，但生活、遊憩廢水卻也直接衝擊水上、水下的活動。

陳昭倫說，綠島目前設有三條潛水步道 ，位於大白沙、石朗和柴口，分別為在西南岸與北面，但不少潛客追尋「祕境」或閃避天氣，會到其他非規定處潛水，造成到處都有潛客，四處都在踩踏。

他表示，遊客入水時，都會經過珊瑚礁前緣，若依照規範，由步道走下去，就可盡量減少踩踏問題，但人一多，往往會直接踏在潮間帶的珊瑚礁上，建議業者帶人潛水時，應相互提醒避免踩踏珊瑚。

台灣珊瑚礁學會理事長湯森林表示，野外珊瑚長得很慢，1年才長1至2公分，但近年減少的速度非常快，幾乎每10年減少一半，早期珊瑚還未大白化之前，珊瑚覆蓋率達7、8成，現在僅3、4成，有些地方甚至僅有17%，珊瑚保育刻不容緩。