我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誠品買書「阿共打來怎麼辦」台灣民眾竟接到中國統戰電話

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

大批潛水客踩踏 綠島珊瑚成癩痢頭

記者彭宣雅／台北15日電
綠島潛客入水點的礁岩上已經無珊瑚生長，長期踩踏，光禿一片。(圖：陳昭倫提供)
綠島潛客入水點的礁岩上已經無珊瑚生長，長期踩踏，光禿一片。(圖：陳昭倫提供)

疫後報復性旅遊興盛，卻對珊瑚造成嚴重威脅。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫觀察，例假日的綠島遊客如織，教練帶潛客拜訪珊瑚與珊瑚礁，遊客多雙腳直接踩踏，長期下來，把珊瑚踩成「癩痢頭」，造成珊瑚礁光禿、死亡，建議遊客盡量由規畫好的棧道依序下水，潮間帶、水下盡可能避免觸摸踩踏。

陳昭倫表示，以綠島為例，1年40萬遊客，平均每個月有3、4萬人，大量遊客擁入，對當地是商機，但生活、遊憩廢水卻也直接衝擊水上、水下的活動。

陳昭倫說，綠島目前設有三條潛水步道，位於大白沙、石朗和柴口，分別為在西南岸與北面，但不少潛客追尋「祕境」或閃避天氣，會到其他非規定處潛水，造成到處都有潛客，四處都在踩踏。

他表示，遊客入水時，都會經過珊瑚礁前緣，若依照規範，由步道走下去，就可盡量減少踩踏問題，但人一多，往往會直接踏在潮間帶的珊瑚礁上，建議業者帶人潛水時，應相互提醒避免踩踏珊瑚。

台灣珊瑚礁學會理事長湯森林表示，野外珊瑚長得很慢，1年才長1至2公分，但近年減少的速度非常快，幾乎每10年減少一半，早期珊瑚還未大白化之前，珊瑚覆蓋率達7、8成，現在僅3、4成，有些地方甚至僅有17%，珊瑚保育刻不容緩。

步道

上一則

黑白集／行人地獄、工安沉痾、長照悲歌 三個傷心媽

下一則

台籃壇首位歸化球星戴維斯 涉違家暴保護令交保

延伸閱讀

慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝

慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝
如果我是

如果我是
櫻花樹下那片海洋

櫻花樹下那片海洋
什麼生物？海南路邊驚見「觸手蠕動」如蛇髮女妖

什麼生物？海南路邊驚見「觸手蠕動」如蛇髮女妖

熱門新聞

SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

恐怖吊臂刺穿中捷釀1死10傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

2023-05-10 07:37
鴻海創辦人郭台銘造勢晚會上秀「兩岸和平」毛筆字畫，不料疑因工作人員沒有掛好，在晚會時掉落地面。(記者黃仲裕／攝影)

郭台銘造勢晚會秀「兩岸和平」毛筆字畫 卻糗掉地上

2023-05-11 09:23

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作