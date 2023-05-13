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深度3公尺「天坑」落在北市信義區 又是工地惹的禍？

記者廖炳棋、林佳彣、楊正海／台北報導
台北市信義區崇德街60巷22號前，新建工地旁道路昨天發生地層下陷，消防人員立即疏散鄰近住戶。（圖：讀者提供）
台北市信義區崇德街60巷22號前，新建工地旁道路昨天發生地層下陷，消防人員立即疏散鄰近住戶。（圖：讀者提供）

台北市信義區崇德街60巷22號民宅與對面新建工地間的柏油道路，台北時間13日下午突然塌陷，成為長15公尺、寬3公尺、深度3公尺的「天坑」，市府指出，工地疑施作連續壁滲水，導致道路塌陷，開罰業者18萬，已撤離16戶，其中10人安置在旅館，現場無人受傷。

市長蔣萬安赴現場視察時指出，這次地層下陷的事件，會完整調查，全面檢視工地及營造商相關紀錄，未來會針對北市工地，全面清查是否有類似情況理。

天坑現象發生時，民宅前機車、自行車及住戶家具陷落坑中，坑洞也波及民宅地基，相關單位到場灌漿緊急處置，但坑洞疑有擴大跡象，傍晚5時許，工地的鐵柵欄疑不堪重負，再坍塌到坑洞中。

塌陷時發出聲響，驚動住戶，坑洞擋在家門前，住戶第一時間無法脫困，消防員緊急爬梯協助住戶脫困，救出2名女子，並疏散1男1女，另名85歲老婦，因長期行動不便，家屬要求預防性送醫。

附近住戶鄭先生表示，他的姊姊大概下午2時50分時聽到「砰」一聲，並看到門口出現一個小洞，就喊他出去看，前後不到一分鐘就出現好大一個洞，路上的腳踏車、摩托車等就跟著掉下去，「很可怕！」

鄭先生表示，旁邊的建案大概去年開始施工，剛開挖時路面有龜裂，建商就來補好，雖然在施工時住家總會感到地震、無法睡午覺，但也沒有什麼異狀。

北市建管處表示，事發地旁為一處新建住宅大樓工地，疑施作連續壁滲水，導致道路塌陷，依建築法開罰營造廠、監造人各9萬元，目前勒令停工，信義區公所正在處理住戶安置問題。

都發局長王玉芬表示，10人已安置妥當在旅館，所有住宿、日常開銷都會由營造單位負責。

王玉芬表示，現場分為撤離區和監測區，除了天坑之外，轉角一戶有地下室，技師下去看，目前還沒有任何影響，會持續監測，坑洞正持續灌漿，建築基地則用消防車灌水，讓內外壓力平衡，阻止繼續塌陷。

台北市信義區崇德街60巷22號前，新建工地旁道路昨天發生地層下陷，消防人員立即疏...
台北市信義區崇德街60巷22號前，新建工地旁道路昨天發生地層下陷，消防人員立即疏散鄰近住戶。（圖：讀者提供）

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