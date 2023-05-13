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高雄柴山獼猴下山「逛超市」議員提猴數太多可結紮

記者徐白櫻、王昭月／高雄13日電
柴山獼猴。(記者徐白櫻／攝影)
柴山獼猴。(記者徐白櫻／攝影)

柴山猴子下山逛全聯超市畫面近日在網路瘋傳，更有民眾目擊猴群逛大街，高市議員李喬如昨提議，以結紮抑制獼猴數量，此說法引發熱議。高市農業局表示，結紮爭議大，需取得共識及中央法令才可做。台灣獼猴共存推廣協會大表反對，認為遷徙是野生動物的本能，貿然對台灣特有種結紮，恐影響物種生存。

這兩天網路流傳「猴子逛全聯」照片，猴子坐在超市貨品層架，疑似拿了香蕉準備享用，網友指是高雄柴山在地日常，也引起議員關切，議員簡煥宗指有民眾目擊猴群逛大街，李喬如則說，服務處人員發現公母猴帶5隻小猴下山，在服務處附近跳來跳去，根本無法控制行為。

李喬如說，猴子很聰明會偷採農作物，侵入民宅開冰箱翻找食物，柴山下有住家為了防範猴子入侵，竟用繩子把冰箱綁起來。

她舉例，狗若傷人可捕捉及結紮，猴子搶食物卻不會判罪，而流浪狗可結紮，但對猴子卻沒轍？她曾在2013年召開公聽會，不少專家倡議透過結紮降低獼猴生育力，結紮是人道作法又可紓緩猴患。

議員蔡金晏表示，人猴如何共處一直是個難題，建議編預算找動保學者了解獼猴習性，另外也可透過復育果樹，讓猴子不用跑到山下覓食，從源頭解決。

農業局長張清榮說，柴山獼猴數量約1400隻，10幾年來只增加1、200隻，繁衍速度不是很快，結紮與否應辦公聽會聽各界意見，要在法令允許下取得共識後才能進行。

「我絕對無法認同結紮」，台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟說，移動是野生動物天性，猴群會下山，該考量棲地是否遭破壞或山上水源缺乏。她認為，獼猴是母系社會，母猴很少落單，若在市區出現，很可能是人為飼養逃出。

林美吟認為，要杜絕猴子下山流竄，就不要餵食，也不要在住家外堆置垃級，讓猴群有翻找食物的機會，猴子若在山下找不到食物，最終就會回到原棲地。

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