賣黃牛票 台最重將罰50倍 跨單位設「聯合打牛小組」

為杜絕黃牛，立法院12日三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，明定藝文表演票券加價轉售將開罰。圖為張惠妹日前在高雄開唱舞台上的鏡頭。(圖：聲動娛樂提供)

為抑制黃牛歪風，立法院昨三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，明定藝文表演票券加價轉售，按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，即便沒有成交也會開罰。若以不正當方式取得票券，處3年以下有期徒刑，或併科300萬元（台幣，下同，約9.7萬美元）以下罰金，另將研議最高10萬元檢舉獎金。外界質疑代排、代購及轉售體育產業票券未納入黃牛行為，恐怕有灰色地帶。

文化部表示，有關代購、代排，雖然不違法，但售出價格仍不能超過票面金額。

三讀通過的條文明定，轉售時只要超過票面金額或定價販售者，都被視為黃牛，即使未成交也會開罰。針對藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，由主管機關處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正當方式購買票券，處3年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。

為貫徹掃「牛」，文化部長史哲說，將與警政署、刑事局、負責網路偵查的偵九大隊、地方主管機關組成「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

文化部表示，初步規畫，涉及販售的行政罰部分，檢舉獎金以裁處罰鍰的20%核發獎金，最高10萬元為上限；涉及掃票的刑事罰部分，將於案件移送後核發10萬元獎金。另將建立檢舉專區，檢舉人敘明相關資訊，採記名或不記名皆可有效檢舉。只是基層員警認為，即便明知是黃牛，也很難要求臉書 、社群 提供對方個資 或找IP位置，要杜絕黃牛恐有難度。

消基會副董事長徐則鈺說，肯定這次修法，但文創法屬文化部管轄，只能掌管演唱會、音樂會等類型活動，其他部會主管的法規也應該跟進。

昨也通過附帶決議，要求文化部三個月內針對大型展演活動實名制與二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規畫與預計執行期程。

儘管文創法新增黃牛條款，不過粉絲和賣家都認為，如何定義、杜絕黃牛相當困難。

此外，過去常有民眾因臨時有事，不得不在社群平台轉賣藝文表演票券，轉售時往往也會加入手續費、郵寄費用等，以減少損失，未來新法上路後，也讓不少民眾憂心會不會一不小心就當了「黃牛」？對此，文化部說明，最後轉售的價格，可以包括手續費、郵寄費，但總計不能超過票面金額。

粉絲表示，消費者很難鬥得過黃牛，希望規定票券採用實名制，並在入場前出示證件核對身分，才能杜絕黃牛現象；或可採用日本演唱會模式，全場票價都是均一價，什麼位置都是靠抽籤決定，缺點就是要加入粉絲後援會才有資格購票，且每年要繳年費，但不能保證在屬意的位子見到偶像，所以沒有最完美的作法，但台灣應該要修正改良。

賣家說，黃牛很難界定，且商機一直存在，他們靠能力和技術牟利，只要買賣雙方接受，不應該限制這麼多。文化部則強調，以電腦程式購票就是以「不正當方式」增加購票速度，形同觸法。