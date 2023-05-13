數位身分證賠償10億談不攏 要花6周算帳 藍委批續挖錢坑

台灣人權促進會反對推動數位身分證，三年前向內政部提起行政訴訟，台北高等法院11日判決駁回。(記者曾原信／攝影)

數位身分證換發政策因資安 爭議太大暫緩推動，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾10億元(台幣，下同，約3224萬美元)將由全民埋單，行政院公共工程委員會昨天開會討論仍然談不攏，還要再花6周時間算總帳，國民黨 立委賴士葆批評政府繼續挖錢坑，讓人民背鍋，錯誤的政策已成爛尾樓 。

數位身分證引發的爭議難收尾，中央印製廠和廠商歷經四次協調，雙方對於賠償金額認知落差大，廠商求償金額5.26億元，中央印製廠只願賠償1.9億元。

然而，中央印製廠採購設備加上機器維持低度運轉維護費用已經花費公帑5.24億元，若照廠商要求的賠償金額，總計要支出逾10億人民納稅錢。

公共工程會昨天下午召開第五次協調會的會前會，廠商和中央印製廠對於賠償金額仍然談不攏，無法達成共識，最後做成的結論是還要再花六周時間，針對已採購的原物料、機械折舊、聘用人員等支出，逐一覈實查對帳冊後，雙方再擇期開協調會討論金額。

根據會前會的結論，廠商必須在三周內將已購買的原物料、維持運轉、人員聘用等費用逐一列冊，將帳冊和相關支出證明，全部交給中央印製廠；中央印製廠再以三周的時間，由政風單位、財務和業務單位進行覈實。

賴士葆表示，有資安隱憂的數位身分證政策已成爛尾樓，現在進入賠償金額的協調議價，政府實際的動作就是「認賠殺出」，但是行政院長陳建仁對外回應卻說，待政府成立個資保護專責機構後，將與各部會研議出更好的方案，還說沒有10億全民埋單的問題，就是不願意認錯。

「錯誤的政策還要繼續下去嗎？」賴士葆批評陳建仁沒有魄力，現在還不願意宣布停損，昨天工程會開會的結論是還要再花六周時間去覈實查對金額，其實就是「另類的以拖待變」，拖愈久，花的公帑愈多，繼續讓全民負擔數位身分證的錢坑。