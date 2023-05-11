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魔獸稱台「國家」登熱搜 中網友怒嗆：霍華德台獨

記者陳宥菘／即時報導
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清德臉書）
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自賴清德臉書）

「魔獸」霍華德竟也被貼上「台獨」標籤？中國官媒環球網12日報導，「霍華德台獨」一詞今日登上微博熱搜榜，排名甚至一度衝上第2名，而事情起因於霍華德與副總統賴清德合體拍攝影片時，稱台灣為國家。

中華文化總會日前邀請霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，影片開頭處，霍華德說：「自從我來到台灣之後，我對這個國家就有了一個全新的認識」，並大讚台灣讓他感受到很多愛。但因為把台灣稱呼為國家，這番言論在微博上炸鍋，引來不少中國網友群起圍剿，嗆霍華德是「台獨」，甚至要求霍華德道歉。

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華...
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華文化總會影片）

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華...
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華文化總會影片）

微博上中國網友群情激憤，紛紛留言開酸：「從他去台灣打球開始，就已經毫無底線」、「給的錢多也不能亂說話」，甚至嗆聲：「他本來就過氣了，慢走不送」、「他這是一步一步把自己作死」，顯見中國網友的心是碎滿地了。

還有網友質疑，霍華德稱台灣為國家並非口誤，影片中更與副總統賴清德合體，「賴清德自稱是務實的台獨工作者，未來將接棒參選，霍華德這是幫賴清德拍宣傳片？」

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華...
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華文化總會影片）

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華...
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片。（取材自中華文化總會影片）

「霍華德台獨」一詞也立刻登上微博熱搜榜，截至12日上午10時半，這個標籤已累積超過3.3億次閱讀，近1萬則貼文討論，據環球網報導，排名甚至一度衝上第2名，討論熱度相當高。

此外，影片中還有另一處提到「台灣是國家」。影片中，賴清德飾演拍攝宣傳片的導演，向霍華德解釋「來去總統府住一晚」有哪些內容，霍華德聽聞後驚訝不已，覺得可以入住總統府「甚至都不確定這在我的國家是否合法？」賴清德還回應他：「這就是為何台灣是個自由的國家」。

賴清德 微博 導演

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