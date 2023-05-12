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黑白集／NCC連10敗 民進黨還要扛陳耀祥多久?

黑白集
NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥。(本報資料照片)
NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥。(本報資料照片)

兩年半前，NCC蠻悍決議中天新聞台不准換照，留下打壓新聞自由的惡名。最近台北高等行政法院裁定，NCC的處分違法，應予撤銷。北高行的裁定不僅是對NCC的當頭棒喝，也還中天一個公道，更為蔡政府處心積慮打壓言論自由的高壓拉開一扇天窗。

中天因不服NCC對其各種裁罰和關台處分，陸續向法院提出行政訴訟，累計至今，這已是連續第10場勝訴。審理相關案件的機關，除了北高行，還有台北地院和最高行政法院等。從這些判決看，可見司法機關難以苟同NCC的處分，因此要求撤銷裁罰及處分。

陳耀祥身為NCC主委，看到自己任內的一連串施為均遭司法機關打槍，不知作何感想？蘇貞昌作為重用陳耀祥的閣揆，看到愛將之濫權行為不斷被揭穿，不會有什麼不安嗎？蔡總統看到獨立機關變成打手，讓自己背上「打壓新聞自由」的罵名，會覺得臉上有光嗎？

更重要的是，整個民進黨以及正在爭取大位的賴清德，會認同陳耀祥的作為，認為NCC目前的偏袒打壓行徑與民進黨的創黨精神是一脈相承的嗎？從某個角度看，「中天案」和「卡管案」如出一轍，都因蔡政府某人或民進黨某派系的權力欲望大到不可遏抑，不惜破壞制度、違反常理也要硬幹，結果只是失去民心。

民進黨旁觀陳耀祥醜行多年，現在還要繼續扛著他嗎？(轉載自聯合報)

民進黨 賴清德

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