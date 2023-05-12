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在野立委、工商大老籲NCC別再上訴 還中天一個公道

台灣新聞組／台北12日電
台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。在野立委與工商大老籲NCC別再上訴了。（記者馬瑞璿／攝影）
台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。在野立委與工商大老籲NCC別再上訴了。（記者馬瑞璿／攝影）

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院前天判中天勝訴；法務部長蔡清祥昨天在立法院面對藍委質詢表態「這種情形確實不多見」。在野立委與工商界大老也呼籲，NCC不要再提起上訴，還給社會及中天一個公道。

本報系聯合報報導，立法院司法及法制委員會昨天審查律師法修正草案，法務部長蔡清祥備詢。立委王鴻薇表示，NCC所作出的有關處分連續多件被判敗訴，請蔡清祥表示意見，並問蔡是否支持NCC上訴。

蔡清祥一開始認為撤照案不屬於法務部權責拒答，並稱司法院有其立場，法務部應尊重，不過立委曾銘宗要求主席劉建國宣讀首長列席沒有拒絕立委提問的權利條文，蔡清祥於是答覆提問。

蔡清祥說，依他有限的理解及個人意見，行政法院作出的判決「這種情形確實不多見」，過去行政法院通常作出的是對政府有利判決。至於是否認為NCC應該提上訴，蔡清祥表示尊重NCC的意見。

中天被NCC的裁罰案，累計已有10案被法院撤銷，其中有2案勝訴免罰確定。台北中國時報導，曾銘宗質詢時說，他在政府機關服務30年，以他在金管會時為例，金管會光是被法院撤銷1個案件，金管會就很緊張了，沒看過連續有第2、3、4件，至第10件都被撤銷，這創了行政法歷史。

曾銘宗呼籲NCC「回頭是岸」，盼NCC及所有委員本於良知、專業，不要再提上訴，還給社會及中天一個公道。而且，從行政院長到NCC都要道歉，至於民事賠償，建議中天公司依法提起訴訟。

據報導，商總主席賴正鎰表示，民進黨過去最強調言論自由，結果竟以政治力干擾媒體經營，北高行這次判決中天新聞台勝訴，呼籲NCC不要再上訴了。三三會理事長林伯豐也認為，中天新聞台被關台，是政治扼殺新聞自由的案例，NCC應該要讓中天新聞重回52台，他非常期待能在52台再次看到中天新聞。

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