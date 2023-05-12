興富發旗下公司廣捐獻金 時代力量質疑政商關係密切

台中捷運日前發生重大事故，建商興富發成眾矢之的。時代力量立院黨團12日舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並呼籲修法《建築法》提高罰則。(記者屈彥辰／攝影)

台中捷運 日前發生重大事故，建商興富發因而成為眾矢之的。時代力量立院黨團12日舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並呼籲修法《建築法》提高罰則。

王婉諭說，興富發工安事件非首次，這起造成1死10傷的重大事故，卻只依相關規定開罰81萬元(台幣，下同，約2.6萬美元)，裁罰力道不足。時力黨團主張，應修法《建築法》，該法第89條比照《公平交易法》第40條，提高相關罰則，按照銷售金額按比例予以罰緩。類似中捷的事故可能發生在你我身邊，呼籲全民共同重視，而事件本身與承擔責任應該要對等。

王婉諭並指出，興富發透過旗下公司提供政治獻金，給民進黨 、國民黨 以及民眾黨等主要政黨，質疑興富發政商關係密切。

時代力量台中市議員吳佩芸表示，資產高達2000多億的興富發集團一再發生工安事故，每次都說會開罰，這次說會重罰，重罰卻只是幾十萬元，這樣微不足道的裁罰數字連在台中市政府的年報、財報也看不到，對建商也無壓力，這不是「重重舉起，輕輕放下」嗎？

吳佩芸說，長期縱放興富發的結果就是造成台中市民的交通危害，事發到現在，甚至有股聲音在責備中捷基層員工，她強調「勿讓基層員工背黑鍋」。

吳佩芸指出，該被譴責的有興富發、長期縱容的台中市政府，以及中捷高層人員，之所以點名中捷高層，中捷號稱自動駕駛、安全等級最高，事發時卻無法避免事故發生，這樣的系統問題必須全面檢討，而非檢討基層人員，人的反應不會比電腦快，因為車子是電腦在開，卻要基層背鍋。相關調查仍在進行，該檢討的請不要讓其跑掉。