致命40秒 中捷列車煞不住…中捷稱按SOP 專家不認同

中捷搶修，拆除被砸毀的隔音牆，11日上午6時恢復通車。（記者黃仲裕／攝影）

興富發建設台中工地吊臂砸入台中捷運 軌道釀成1死10傷意外，中捷公司昨公布吊臂砸落軌道到列車撞上的「關鍵40秒」，月台保全已發現軌道異狀，但無法阻止列車關門行駛離站，車內隨車員發現軌道異物，想拿鑰匙開啟駕駛蓋板執行手動緊急煞車未果，釀成悲劇。

中捷強調發現異物入侵即依SOP作業進行，但消基會交通委員會召集人李克聰表示，自動駕駛的捷運列車，只要車門不關上就不會啟動，車站保全發現列車前方出現大量粉塵、隨車人員也發現異狀，若能及時處理，應可避免意外，「中捷應加強相關人員應變訓練」。另外，中捷軌道偵測系統應優化，可比照高鐵，遇強風強震或前方有異物，須停車確認安全才能再啟動，「加強風險管理才能杜絕意外再次發生」。

全案已被運安會認定為「重大鐵道事故」，預計30天內提出初步報告；監委也申請自動調查釐清相關機關有無違失；台中地檢署認定全案涉過失致死及公共危險等罪嫌，昨天命齊裕營造公司負責人蔡姓男子及劉姓吊車業者及操作、指揮人員等四人以20至50萬台幣交保。

中捷意外發生在前天中午，漏夜搶修巡檢確認安全無虞，昨天清晨6點順利開出首班車，恢復全線通車。中捷代理董事長林良泰昨舉行記者會說明案發時間軸，聲稱隨車員堅持到列車煞停，並請「鼓掌」肯定員工漏夜搶修。「討拍」舉動引起非議，中捷傍晚致歉表示，默哀後拍手想表達對搶通人員的敬意，造成誤解將虛心檢討。

據中捷公布畫面，吊臂在中午12時27分5秒掉落軌道區，月台保全聽到異聲趨近確認，9秒後發現軌道異物，透過對講機通知站長；當時乘客仍自由進出列車，保全向隨車員揮手示警，但疑似隔著車廂聽不清楚。月台接著可見軌道區冒出大量粉塵，捷運車門在27分26秒關閉，隨車員與兩名乘客也發現軌道區粉塵瀰漫。再過6秒鐘，隨車員發現軌道有異物，一手拿無線電呼叫行控中心、另手伸入執勤包拿鑰匙開啟駕駛蓋板執行手動緊急煞停，只見乘客往後跑，隨車員持續嘗試開啟面板煞車，再過13秒、27分45秒隨車員蹲低、列車撞上吊臂。

中捷運務處長許泰銘表示，保全人員與隨車人員在緊急狀況應變皆符合標準作業程序，但事發與應變時間太短，確認有異狀後僅13秒反應時間。他說，世界各地的無人駕駛系統，都是在列車撞到障礙物才啟動緊急停車狀態，中捷是比照世界一致的標準。

中捷強調，電聯車前方防撞偵測桿碰到異物會立即啟動緊急煞車，27分45秒碰撞時，48秒緊急煞車啟動、52秒煞停；中運量系統都沒有高空墜落物的警示系統，除非墜落物造成供電系統異常或跨越鋼軌兩側短路才會示警，未來是否增設軌道墜落物預警偵測系統會再研議。