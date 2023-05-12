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「媒體議價」立法 行政院遲遲未提版本 藍痛批閃躲

台灣新聞組／台北12日電
大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑，立委陸續提出媒體議價立法草案，但礙於行政院遲遲未提出立法版本，導致立法進度延宕。（記者邱德祥／攝影）
大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑，立委陸續提出媒體議價立法草案，但礙於行政院遲遲未提出立法版本，導致立法進度延宕。（記者邱德祥／攝影）

媒體生態受數位平台影響多年，立委陸續提出媒體議價立法版本，據了解，立法院交通委員會原定下周排審「媒體議價法」相關草案，但礙於行政院遲遲未提出版本，導致立法進度延宕。對此，行政院昨表示交由數位部主責，數位部次長李懷仁僅表示，不排除立法，相關立法架構再研議；藍委批評行政部門閃躲、綠委則一致呼籲，政院須先端出草案。

大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑。數位部去年12月啟動第一輪媒體議價對話，邀媒體與Google、Meta等大型數位平台對話。Google今年3月推出數位轉型共榮，Meta則在第二輪對話後指出，臉書動態訊息中，只有不到3%含有新聞連結貼文，並未表態推出共榮方案。政院4月底指示，數位部及公平會共同研究立委提出的版本及國外立法架構，規畫第三輪對話。

民進黨立委張廖萬堅、林楚茵、林宜瑾、范雲等人陸續提出媒體議價草案。林楚茵說，民主社會中媒體第四權至關重要，不合理的分潤會侵蝕新聞監督的力量，數位發展部應盡速提出版本，列為本會期優先法案。張廖萬堅也表示，「顯然行政院目前手邊很多重大法案，好像沒有把這個視為優先法案」，很自然地推動立法的過程就會不順利，政院應該先提出立法版本，或先跟朝野黨團凝聚共識。

國民黨立委李貴敏說，從法令實際執行來看，如何跟數位平台談？是否造成數位平台為減少開支、反而不刊登媒體新聞，進而造成資訊篩選？這些問題政府都不談，只要牽涉數位經濟等現行法規較模糊的問題，各部會都在「閃躲」，呼籲政院至少要先盤點後，表態政策方向。

報業公會理事長陳國瑋指出，立法推動媒體議價是報業公會一貫的主張，雖然市場上也有徵收特別捐、數位稅的聲浪，不過，報業公會傾向採用媒體議價法，也期待政府能夠加快腳步，媒體公協會也提出同樣的期盼。

兩大電視媒體公學會則呼籲政府，就國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，也應盡快推動下一個階段的對話會議。

數位部指出，媒體議價立法一直都是選項之一，不過，目前暫無時間表。

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