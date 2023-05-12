新聞評論／臨軌工程頻釀禍 法規漏洞管理鬆散「拿人命補」？

台中捷運 一輛行進中的列車，遭到高空掉落的工程吊車吊臂插入，釀成1死10傷的悲劇。這起事件，讓人回想起兩年前的台鐵 太魯閣號翻覆事件，都是臨軌工程施工不慎釀成巨禍。從太魯閣事件迄今，台灣工地管理文化以及軌道安全意識顯然沒有太大改善，台鐵到鐵道局依舊出包不斷，並未因事故付出49條人命而有所警覺。

這次中捷的意外，是鄰近中捷高架軌道的一處建案工地，一根正在進行高空拆除塔吊作業的工程吊臂突然斷裂，自31樓的高度掉落，先是貫穿中捷的隔音罩，落在軌道，行進中的列車再撞上。根據規定，塔吊業者作業，須保持距離捷運軌道六公尺以外的範圍。這次，業者雖在符合規定距離施工，卻依舊出事。主要是，現行高鐵、捷運沿線施工需經「施工計畫審查」，卻未納入「拆除施工」審查，顯然規定出現漏洞。

這起事件肇事原因，仍待檢方調查。過去兩年，全台因工地管理不善所釀成的意外，幾乎不曾間斷。兩年前，就是一輛台鐵外包商的工程車在施作臨軌工程時掉落在毫無防護的軌道，導致太魯閣列車撞上翻覆。事發後，交通部宣示提高臨軌工程的安全防護要求，但風頭一過，又一切依舊。

就在中捷意外前一天，交通部鐵道局即發生一日兩出包的狀況。先是在嘉義的高架化工程，承包商夜間施工後竟讓工程平台車留在軌道未收，導致一列清晨五點多通過的首班列車撞上，南靖至潮州間一度停駛。同日，在宜蘭新馬站的截彎取直工程，也發生廠商施工操作不慎勾斷電車線20公尺，經搶修，所幸僅影響清晨第一班列車。如此密集的意外，絕非巧合，背後存在著系統性的風險。

依照鐵道局SOP，工程完工後須經三道防護檢查關卡，包括承包商的自主檢查、監造單位的抽查、鐵道局監工人員完工檢查，確認人員和設備全數清空。誇張的是，這三道防護不僅全數失靈，但檢查項目表單竟然全數打勾，可見檢查根本敷衍了事。

然而，台鐵為何也未發現軌道沒淨空？原因是，台鐵安排「每周徒步巡軌一次」，而當時尚未輪到該處的巡軌；至於每天一次的隨乘列車巡視，卻多在上午8時上班後才進行，以致其間的空白時段長達近三小時。五一勞動節時，一個瓦斯桶半夜掉落在台鐵苗栗路段的軌道上，直到清晨五點多被一輛自強號撞上才發現。原因就在首班車與隨車巡視間的安全空白，加以當天是假日，台鐵連步行巡軌也「順延」一天。

台鐵軌道多為開放路線，這種攸關行車安全的巡視，理應於首班車發車前進行。但台鐵卻是遷就員工上班時間，甚至假日還自動順延，可謂毫無安全意識可言。

台鐵安全紀錄固然鴉鴉烏，但更可議的是，作為台鐵監理機關的鐵道局理應以更高標準自我要求；事實是，其工地管理之鬆散更到了匪夷所思的地步。去年鐵道局在台東南平至鳳林間進行軌枕抽換工程，不僅施工前後皆未通知台鐵，事後檢查也不確實，導致鋼軌沉落，讓觀光 列車「鳴日號」險些出軌。對於臨軌工程意外頻仍，交通部長王國材除了表演震怒秀，似乎也無計可施，旅客搭車也只能賭運氣。

風險管理學上知名的「乳酪理論」說，每道防線的破洞猶如乳酪中的氣孔，只要有一步做對就能防止悲劇；一旦所有孔洞連成一線，意外就發生了。但從太魯閣事件迄今，不斷的臨軌工程意外，都一再印證乳酪理論。可悲的是，再多人命損失，都喚不起政府的痛定思痛。