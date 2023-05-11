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台積電技術、生意獨霸全球 總裁魏哲家曝「成功祕訣」

記者林思宇／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電總裁魏哲家11日表示，可以跟台積電競爭的其實並不多，自稱競爭者都各自有產品，台積電並無自己的產品，要靠客戶給生意，才能繼續往前進，沒有「Trust（信任）」就無法無私合作，沒有合作就無法往前進、減少成本，台積電憑著「信任」不與客戶競爭，讓客戶先成功，台積電才能成功。

台積電2023台灣技術論壇在新竹國賓大飯店登場，魏哲家一上台就說，今年演講有小改變，過去他演講主要聚焦在市場狀況，不過由於去年講的錯誤很大，去年的他頭昏腦脹，因此決定這次不講。

魏哲家表示，過去三年發生很多事情，疫情期間，半導體產業為全世界帶來價值，讓人類在隔離時也能夠與外界聯繫，也因為半導體，疫苗可以快速供人類使用；由於日常生活離不開半導體，半導體協助世界往前進，半導體也從來沒有這麼被重視過。

他說，半導體幫助世界繼續往前進，半導體產業受到空前的重視，因為日常生活離不開半導體。智慧車、智慧家庭、智慧城市都要靠半導體、人工智慧及5G，充滿生意契機，唯獨無法讓政治家更有智慧。

魏哲家也透露，客戶利用台積電600至700美元的AI晶片，開發20萬美元的AI方案賣回給台積電。台積電與客戶在技術合作30幾年，目前設計架構要改變，比以前更複雜，要繼續合作，一起把成本降低。

台積電總裁魏哲家在技術論壇開場演講中邀請大客戶、聯發科總經理陳冠州上台分享。魏哲家說，現在生意壞，希望陳冠州講些好話，台積電需要一些鼓勵。

陳冠州回應，講好話沒問題，不過希望晶圓價格能低點。他並說，希望台積電能夠好好照顧聯發科的「天璣」品牌，當自己的兒子一樣，給予不一樣的支持。

陳冠州表示，聯發科希望帶給消費者的價值是「有感、有溫度」的技術，能解決消費者使用的痛點。技術是高科技業的核心，聯發科要與夥伴一起合作開發好技術，將好產品帶給消費者。

陳冠州表示，由於總體經濟不確定性高，目前市場情況比較不好，希望在市況好的時候與夥伴一起賺錢，市況不好時也能一起度過；「烏雲」總會過去，希望能與台積電持續合作，一起迎接回升時刻。

台積電 AI 疫情

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