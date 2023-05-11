中天換照案 北高行撤銷NCC處分 藍要求主委陳耀祥下台

中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被NCC不予換照，退出有線電視頻道，中天提行政訴訟，台北高等行政法院10日判決撤銷處分。（本報資料照片）

中天新聞台三年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院昨判決撤銷處分。國民黨 立委洪孟楷表示，法院既做出不讓換照於法無據的判決，所謂獨立機關專業度已蕩然無存，主導此換照案的NCC主委陳耀祥應下台負責。

NCC：遺憾 依法提上訴

本報系聯合報報導，中天得知判決結果發聲明，感謝判決還給中天公道。NCC則以新聞稿表示「感到意外且表達遺憾」，將依法提起上訴。

中天2020年6月8日申請換照，NCC認為中天持有執照期間有大量申訴、25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東蔡衍明干預新聞，七位委員同年11月18日決議不予換照。

中天提行政訴訟，認為NCC聽證程序違法，剝奪中天向鑑定人發問及詢答權利，處分未依正當法律程序，請求法院撤銷處分，作成准予換照處分，並要求NCC賠償79億（台幣，下同，約2.5億美元）。

北高行指出，NCC最初的換照評分標準始於2016年，2018年2月8日修正申設辦法評分基準，但審查中天換照案時，未使用2018年的版本，反而用2020年11月11日另行通過的換照評分表，法院認為此屬於額外的修正規則，不容許取代評分標準，NCC違反換照審查辦法規範的評分基準，形同改變執照的核發標準。

法院認為NCC評分基準錯誤，造成決策事實基礎錯誤、資訊不完全，足以影響審議不予換照結論，處分確實有違誤，撤銷NCC處分；至於是否准予換照，須由NCC依判決法律見解重新審議後，再作適法決定，連同損害賠償部分也一併駁回。

洪孟楷表示，台北高等行政法院經過兩年多審理，綜合雙方律師攻防意見，認為NCC不讓換照是於法無據，且現在中天向國家求償79億，如判決確定，這將會變成「陳耀祥主導下架、全民幫忙埋單賠償」，錯誤的決策比貪汙更可怕。

爭取國民黨提名 參選總統的鴻海創辦人郭台銘表示，今天的媒體一面倒為執政黨效力，幾乎聽不到監督政府的聲音，「若有幸當選，我會努力恢復NCC撤銷的電視頻道」。