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冷眼集／不甩程序正義 NCC淪政治打手

記者 林孟潔
中天新聞台換照案判決出爐，台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。（記者馬瑞璿／攝影）
中天新聞台換照案判決出爐，台北高等行政法院判決，撤銷NCC對中天新聞台作成的不予換照行政處分。（記者馬瑞璿／攝影）

政府依法行政是法治國家基本要求，獨立機關更應恪守程序正義，立法者將NCC設計為合議制獨立機關，為的是排除上級指揮和監督，讓NCC兼具專業、彈性，不受政治干擾，落實保障言論自由，確保社會表達多元意見，達成公共目的。

NCC不斷漠視法規，擅專裁罰「異己」，甚至強迫中天關台，屢次被法院以程序瑕疵打臉，撤銷違誤的處分，早已嚴重失格，扛不起二級獨立機關的責任，淪為政治打手。

從處分被撤銷的敗訴判決中看出，NCC能無視諮詢會議須有至少二分之一委員出席的規定，未達人數標準逕自開會裁罰媒體，程序明顯瑕疵；再者，縱使16名諮詢委員中僅有四人認定違法，NCC仍可以忽略委員多數意見，採少數主張恣意跋扈開罰。

再由中天換照案判決來看，NCC連換照評分基準皆能「朝令夕改」，2018年甫修正遊戲規則，兩年後審查中天申請案，卻在審查會議一周前極有效率地又搞出新的換照評分表，置法治於度外，宛如脫韁野馬。

NCC早已失去超然立場，黨同伐異、政治掛帥，為剷除不同的聲音，手段粗暴，不僅是中天，若遭處分媒體「摸摸鼻子」認罰，法院無從以判決揭穿NCC黑箱審查的面紗。

若無程序正義，何來實質正義，NCC不依法行政，獨立性盡失，作成任何處分也得不到人民信服；再者，眼見NCC主委陳耀祥為了鏡電視被列為他字案瀆職罪被告，申設執照審查闖關似箭在弦，風波不斷，又如何讓外界相信NCC能秉公無私處理？

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