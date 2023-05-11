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通膨作怪 首季實質薪資 7年來首見衰退

記者陳素玲／台北11日電
主計總處公布3月薪資，累計前3個月總薪資首次由正轉負，物價吃掉薪資狀況嚴重。(記者黃仲裕／攝影)
主計總處公布3月薪資，累計前3個月總薪資首次由正轉負，物價吃掉薪資狀況嚴重。(記者黃仲裕／攝影)

主計總處昨公布3月全體受僱員工薪資及人數，累計前3個月全體受僱員工經常性薪資為4萬5286元（台幣，下同，約1478美元），較上年同期增加2.41%；每人每月總薪資為7萬543元，年增2.36%，不但增幅都較去年同期放緩，且剔除物價因素後，第一季實質經常性薪資年減0.19%，實質總薪資年減0.23%，兩者同時呈現衰退，且雙創7年來同期最大減幅。

其中，實質總薪資更是七年來同期首次由正轉負，可見物價吃掉薪資的狀況愈來愈嚴重。

針對實質薪資出現衰退，主計總處官員分析，主要受物價、景氣兩大因素影響。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，第一季實質經常性薪資及總薪資同時負成長，主要有三個因素，一是今年第一季物價上漲2.6%，因此平減後，兩者都較去年下滑；其次是全球景氣放緩，以致今年第一季薪資增幅不如去年第一季經常性薪資年增2.72%、總薪資年增3.06%；第三則是去年基期較高。

全球景氣放緩也波及製造業受僱員工數以及加班工時，3月製造業受僱員工月減3000人，已連8個月減少；加班工時則年減0.9小時，是去年7月以來連續9個月減少。

到底何時才能脫離薪資被通膨吃掉慘況？陳惠欣說，雖然每年薪資都成長，但實質薪資成長要看物價，如果後續物價控制2%以下，實質經常性就會正成長，其次則總體經濟情勢變化，以往若經常性薪資成長2%也都算不錯，如果後續經濟情勢可以改善，物價也平穩，則經常性總薪資可望恢復正成長。

若以第一季來看，全體受僱員工經常性薪資4萬5286元，較上年同期增加2.41%，總薪資7萬543元，年增2.36%；剔除物價因素後，實質經常性薪資4萬1596元，年減0.19%，實質總薪資6萬4796元，年減0.23%，都是2017年同期以來最大減幅，其中實質總薪資是7年來同期首次由正轉負。

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