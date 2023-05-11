吊臂墜砸中捷 煞車不及反插車廂 1死10傷

興富發台中建築工地10日拆除塔吊時，吊臂從31層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀1死10傷意外。(記者黃仲裕／攝影)

興富發建設台中一處建築工地昨天拆卸頂樓大型吊臂不慎，長40公尺、重3.3公噸的吊臂從31樓頂墜落捷運 綠線軌道上，列車煞車不及撞上，造成1死10傷。勞動部已勒令停工、開罰30萬元台幣（約9800美元），工務所蔡姓所長等8人則被依過失致死、公共危險等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

這是台灣首例捷運遭遇飛來橫禍的死傷事故，國家運輸安全調查委員會昨天下午已派人趕到事故現場了解，預料立案調查機率甚高。台中市政府也勒令興富發在台中的九個建案即刻全面停工，由第三方公正單位安檢確認安全無虞才可繼續施工。

興富發建設向社會大眾道歉，強調絕不推卸法律責任，除了盡全力慰問與關懷死傷者及家屬，也會和市政府及交通主管單位密切聯繫溝通、全力配合，讓捷運盡速恢復通行。

意外發生在昨天中午12時許，興富發坐落於台中市南屯區「文心愛悦」建案委託宇球國際施作塔吊拆除工程，疑因吊車鋼索斷裂導致吊臂掉落，砸破建案前方中捷隔音牆後，橫在捷運軌道上。

當時中捷綠線列車剛從豐樂公園站出發，煞車不及碰撞吊臂後，吊臂反折插入車廂內，女乘客林淑雅（52歲）被拋出車外，重傷不治。另有10名傷者送醫，除1人留院觀察，其他9人都已出院。

目擊意外的建築工人說，他接連聽到兩聲巨大聲響，看到頂樓起重機吊臂掉落，先碰到建築物，再砸向捷運隔音牆，隨後又聽到誇張的巨大碰撞聲，捷運電車撞上吊臂。受傷的唐姓男乘客說，吊臂掉下來砸到軌道的速度很快，接著就看到吊臂穿破車廂。

加拿大籍傷者說，列車還沒出發時就聽到巨大聲響，他驚呼「發生什麼事」，但車門已關上、列車啟動，車內雖廣播「不要開車」，但列車還是開動，不知道為何會這樣？站內保全人員說，吊臂砸入軌道時，列車已離站，雖立刻通知行控中心煞車，但「距離太短便直接撞上」。

中捷發言人許泰銘說，吊臂從高空砸落，砸進軌道，當時距離列車約150公尺，列車來不及煞車撞上；列車上有行車記錄器，正進行事故調查。

昨天傍晚，興富發建設發言人廖昭雄、總經理范華軍及承攬吊臂拆卸的宇球國際公司鄧姓特助等三人到場鞠躬致歉，鄧姓特助表示，初步研判工人實施塔吊拆除作業時，拆除機鋼索斷裂才導致意外。

靜宜大學法律系助理教授林淑雅搭上事故捷運，撞擊瞬間遭噴飛到車外傷重不治，師生聞訊深感震驚與不捨。有學生說，老師平時愛開玩笑，這次真的開了個大玩笑。

52歲的林淑雅是台灣大學法律博士，專長行政法、憲法、人權法及原住民 族法制，致力推動原民權益、人權。台灣原住民國際訊息平台昨在臉書發文，提及林淑雅在2014年服貿陳抗現場鼓勵原住民青年用族語傳達服貿相關訊息，「那時候的淑雅老師如此溫柔而堅定，鏗鏘有力，謝謝您。Rest in power」。

平時獨居台中的林淑雅，是司法院長許宗力指導過的學生，她父親卸任法官後轉任律師仍在法界相當活躍，不少熟識林家的法界人士聽聞噩耗感到相當難過。