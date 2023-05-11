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救行人地獄 交通部長急推「人走車全停」

台灣新聞組／台北11日電
行人在斑馬線上遭撞頻傳，交通部10日發函各縣市，推動行人專用時相、行人早開時相。(記者黃仲裕／攝影)
行人在斑馬線上遭撞頻傳，交通部10日發函各縣市，推動行人專用時相、行人早開時相。(記者黃仲裕／攝影)

台南一對母女日前走在斑馬線上被左轉轎車撞上，一死一重傷。「行人地獄」案件頻傳，交通部昨以「最速件」函文各縣市，即刻全面推動行人專用時相、行人早開時相，當行人是綠燈的時候，所有車輛都是紅燈。交通部長王國材說，該措施能完全隔開人車衝突，是極短期最有效方法，地方政府可依衝突程度，按優先順序執行，盼從車本交通轉為人本交通。

交通部解釋，行人專用時相是路口各方向行人綠燈同時開啟，各方向行車燈號則都紅燈，路口只准行人通行。行人早開時相則是「小綠人」先開跑，讓行人提早過馬路，比車用綠燈提早五至十秒。

王國材說，前天已轉知全台22縣市道安會報，並在昨天正式發函地方，立即全面推動行人專用時相、行人早開時相，此舉雖會犧牲車子綠燈時間，但當前要「從車本轉人本」，每個人都會成為行人，盼用路人多支持和包涵。

交通部道安會執秘黃運貴說，已有八成縣市在部分路口推動行人專用時相、行人早開時相，路段則鎖定車流量大、較危險路口，但每路段行人專用時相不同，有的是每日限定時程，有些是假日實施。因各地交通環境不同，待依其路口條件評估，設置有優先順序。另五月至七月，交通部將完成二十二縣市視導，實地勘查檢視人行環境改善狀況，並提出建議。

目前台北市在229處路口設置行人專用時相、393處行人早開時相。台北市交控中心主任王耀鐸說，行人專用時相會行人、行車時間各半，行人可走的時間變短、行車也較壅塞，因此需視交通狀況評估設置；行人早開時相對行車影響較小，駕駛也比較能注意到有行人在斑馬線上。

台南市交通局長王銘德說，全市42處路口已設行人專用時相，會依中央指示加速盤點，行人通行需求高的路口會在最短時間內優先設置，包括商圈、景點、學校會優先設置。

高雄市已在全市40處路口設行人專用時相、300處路口設行人早開時相，會持續檢討設置。

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