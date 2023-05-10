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星宇洛杉磯首航邀網紅進駕駛艙拍照 台民航局擬開罰

記者周彥妤／台北即時報導
百萬網紅Sam進入星宇航空班機的駕駛艙與駕駛員張國煒合照。（取材自Instagram@samchui）
百萬網紅Sam進入星宇航空班機的駕駛艙與駕駛員張國煒合照。（取材自[email protected]

台灣星宇航空4月26日首航洛杉磯航線，當天張國煒親自執飛擔任機長，因邀請百萬訂閱網紅Sam進入駕駛艙，兩人同框比讚，照片廣為流傳再遭檢視，因讓非飛航人員進入駕駛艙有違規之嫌，交通部民航局表示還在調查，若確定違法駕駛員（張國煒）可罰6萬(台幣，下同，約1953美元)，公司可能面臨警告或開罰60萬以上(約1.95萬美元)。對此 ，星宇表示將配合調查。

星宇航空4月26日風光首航洛杉磯後，連日陷入多事之秋，日本航班出包大延誤，甚至302名旅客在機場打地鋪過夜，連美國航班也連帶波及延誤。如今，百萬訂閱網紅Sam進入駕駛艙，與機長張國煒合影留念，也引起爭議。

民航局長林國顯受訪表示，此事還在調查，上周已請星宇航空航務等部門主管說明，可能違法「航空器飛航作業管理規則」（AOR）第194條規定。

他強調，民航局仍要視拍攝當下的狀況，按時間序調查，若是已為飛行準備而進入駕駛艙，就已觸法；調查若確定違法，駕駛員可罰6萬，所屬公司可能警告或開罰60萬台幣以上，該網紅則不會挨罰。目前星宇航空成立至今，尚無相關開罰紀錄。

據「航空器飛航作業管理規則」第194條規定，客運航空器之駕駛艙除經航空器使用人依規定允許之所屬人員及執行簽派任務人員外，其他人員不得進入。但經民航局核准者，不在此限。

民航局長林國顯。(記者周彥妤／攝影)
民航局長林國顯。(記者周彥妤／攝影)

洛杉磯 機場 航線

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