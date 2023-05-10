星宇洛杉磯首航邀網紅進駕駛艙拍照 台民航局擬開罰

百萬網紅Sam進入星宇航空班機的駕駛艙與駕駛員張國煒合照。（取材自 [email protected] ）

台灣星宇航空4月26日首航洛杉磯航線 ，當天張國煒親自執飛擔任機長，因邀請百萬訂閱網紅Sam進入駕駛艙，兩人同框比讚，照片廣為流傳再遭檢視，因讓非飛航人員進入駕駛艙有違規之嫌，交通部民航局表示還在調查，若確定違法駕駛員（張國煒）可罰6萬(台幣，下同，約1953美元)，公司可能面臨警告或開罰60萬以上(約1.95萬美元)。對此 ，星宇表示將配合調查。

星宇航空4月26日風光首航洛杉磯後，連日陷入多事之秋，日本航班出包大延誤，甚至302名旅客在機場 打地鋪過夜，連美國航班也連帶波及延誤。如今，百萬訂閱網紅Sam進入駕駛艙，與機長張國煒合影留念，也引起爭議。

民航局長林國顯受訪表示，此事還在調查，上周已請星宇航空航務等部門主管說明，可能違法「航空器飛航作業管理規則」（AOR）第194條規定。

他強調，民航局仍要視拍攝當下的狀況，按時間序調查，若是已為飛行準備而進入駕駛艙，就已觸法；調查若確定違法，駕駛員可罰6萬，所屬公司可能警告或開罰60萬台幣以上，該網紅則不會挨罰。目前星宇航空成立至今，尚無相關開罰紀錄。