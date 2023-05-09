北港媽出巡 炸轎犁炮震翻天 真人藝閣44座 隊伍逾5公里

北港媽祖8日出巡，神轎一出廟就展開超震撼的炸轎和犁炮，吸引媒體、民眾捕捉精采鏡頭。(記者蔡維斌／攝影)

國家重要民俗雲林縣北港朝天宮媽祖出巡昨天盛大登場，百年藝陣盡出，鑼鼓喧天熱鬧非凡，前晚大雨滂沱，昨天一早神轎準備起駕出廟天氣轉晴，讓信眾稱奇，炸轎、犁炮鞭炮炸個不停，震撼無比，晚間44座真人藝閣登場，遶境隊伍逾5公里，北港宛若不夜城，為「三月瘋媽祖」掀起最高潮。

北港迓媽祖每年人山人海，昨一早朝天宮前廣場就擠滿迎駕人潮，載運鞭炮的大卡車一車車把大量鞭炮運抵北港鎮25個炮點，有信徒笑說，北港神轎最能「呷炮（炸轎）」，一大卡車鞭炮不用多久就能炸光。

雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀等人點燃起馬炮後，在萬民齊呼「進喔」聲中，恭迎媽祖上轎，神轎隊一出廟，聞名全台的炸轎與犁炮隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文曲武藝全上陣，熱鬧又震撼，也讓遊客們見識豐富的北港傳統藝陣文化。

神轎隊所到之處，無論大街小巷鞭炮一路炸不停，烈焰火光竄天，尤其百年傳統的犁炮，用烤得火紅的鐵犁畫過成串鞭炮引爆，快速又猛烈，炸得滿天硝煙，讓遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行 到今天天亮才入廟。

北港朝天宮總幹事何宗霖說，今年設有25個炮點供遊客賞炮，也有44座藝閣加上陣頭，隊伍超過5公里，包括德義堂、勤習堂、老塗獅、飛龍團等古老龍獅武陣，也有集雅軒南北管的文曲雅樂，加上花俏逗趣的報馬仔、神童團、百年藝陣，相當有看頭。

晚間，五彩絢麗的百年藝閣最吸睛，綿延宛如五彩巨龍的花燈閣車，光耀奪目，孩童扮成的歷史人物沿途撒平安糖、小飾物，是媽祖出巡重頭戲，也是遊客最愛。

蔡咏鍀說，媽祖出巡昨起兩天，藝閣遊行有5天，歡迎大家到北港拜媽祖、看熱鬧、吃小吃、買土產，保證不虛此行。