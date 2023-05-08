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新聞眼／調度失靈押錯寶 釀成公關大慘案

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星宇航空6日赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒7日上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。(記者黃仲明／攝影)
星宇航空6日赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒7日上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。(記者黃仲明／攝影)

6日鐵定是星宇航空成立以來，最難熬的日子：大批旅客滯留東京成田機場，被迫睡在候機室地板，一整天成為新聞焦點。旅客大聲抱怨的影片在媒體不斷播出，董事長張國煒過去豪氣批評同業的言語，如今也被網民拿出來揶揄。除了賠償旅客損失，公司真正受傷的，無疑是先前一片美好、圈粉無數的公關形象。

造成事件的關鍵，是飛航組員的工時有嚴格限制，以免疲勞影響飛安。星宇選擇「直球對決」，派機師把飛機開回台灣，既減少公司損失，也避免接下來航班調度問題（該公司目前只有3架A350，如今2架卡在東京）。但從結果看來，公司對機師能及時趕到顯然過度樂觀，其他可能的解決選項，也被自己所放棄，單押一門卻馬失前蹄，終究導致最糟的後果：飛機與人還是回不來，更釀成公關大慘案。

進一步說，這也是星宇成立以來強力行銷的結果：公司不斷標榜老闆的人設，以及宣揚服務高人一等的精品形象，建立起強大的擁護群眾。但也因如此，一旦出現不符形象設定的事件，造成的反面效應，自然比其他公司更強烈。相較之下，其他業者可能一開始就不採冒險硬拚路線，最後就不至出現最嚴重結局；其他業者先前的公眾形象沒那麼「高大上」，就算當真引發旅客抱怨，也不至激起如此高關注，占據如此多的新聞版面。

從機隊調度策略，到創造風向的公關手法，星宇顯然都採取「攻勢型」的積極態度。先前因此在短時間內鵲起，收穫遠高於同業的光環；如今一場在航空業界不算太稀奇的意外事件，卻使其招致遠高於同業的罵名。這充分顯示，風險與報酬之間的共生關係：敢於大膽行事，力拚更亮眼的報酬率，也就必須考慮到，可能導致更嚴重的虧損。如此道理適用於企業經營，在人生規畫或決定國家前途的政治領域，不也是如此？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

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