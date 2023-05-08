星宇出包 302人困成田機場睡地板 張國煒致歉20次

星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪。(取材自PTT)

星宇航空前天飛東京成田機場 的航班，因側風問題延後抵達，影響後續返台航班，之後更因併班造成數百名旅客滯留機場，總共影響716人，民航局要求星宇航空說明釐清並檢討改進。星宇航空董事長張國煒昨天凌晨緊急飛抵東京善後，向受困旅客連聲致歉20次，承諾全額賠償，直呼不希望再砸鍋。

星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪。星宇航空董事長張國煒（圖）7日凌晨緊急飛往東京善後。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空JX800台灣飛東京航班，前天上午8時44分從桃園國際機場起飛，原訂日本 時間下午12時45分抵達成田機場，因遇上強勁側風，機長兩度降落成田機場不成，因安全考量轉往名古屋，於日本時間下午2時2分降落名古屋中部國際機場。

航機加油後，原計畫晚間6時50分抵達成田機場，不過在前往成田準備降落時，再度因側風強烈無法降落，一度在東京與千葉外海上空繞圈，直至晚間7時52分終於落地。由於JX800延誤，使用同架班機回程、原定日本時間下午1時55分起飛的JX801航班延遲，星宇決定將該航班乘客併入原訂下午4時10分起飛的JX803航班。

JX803班機起飛前，因警示燈顯示異常須檢查，待檢修完畢時，飛航組員超過法定執勤上限，星宇緊急安排兩名機師搭機趕往東京，卻因成田機場宵禁 時間，飛機不能起飛，加上海關已下班，旅客無法離開管制區，造成302名旅客滯留成田機場打地鋪，引發旅客不滿。

星宇航空昨上午從台灣派空機前往東京，於日本當地時間下午1時20分起飛，載182人返台，在台灣時間下午3時35分抵達桃園國際機場，其餘乘客則簽轉他航返台。星宇這波調度除了日本航班大亂，連台北飛洛杉磯來回航班也受影響，延後24小時出發，影響414名旅客。

民航局昨天表示，將立即請星宇航空說明釐清，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適。至於航班取消、併班時對消費者權益的處置所引發狀況，也會要求檢討改善。

星宇航空對航班延誤感到抱歉，JX803的旅客將全額退票，同時全面深刻檢視這次事件的處置措施。至於連帶影響洛杉磯航班，也承諾全面檢討，制定未來應對措施，確保不再發生。

張國煒表示，前晚星宇的航班已計畫從成田機場起飛回台，機場原本同意延長宵禁時間至凌晨0時30分，「本來說OK，後來又不OK」，以致班機被迫留在成田機場，加上成田機場的海關已下班，旅客無法離開管制區，只能就地在管制區以睡袋過夜。