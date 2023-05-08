我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

星宇出包 302人困成田機場睡地板 張國煒致歉20次

記者周彥妤、黃仲明／台北8日電
星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪。(取材自PTT)
星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪。(取材自PTT)

星宇航空前天飛東京成田機場的航班，因側風問題延後抵達，影響後續返台航班，之後更因併班造成數百名旅客滯留機場，總共影響716人，民航局要求星宇航空說明釐清並檢討改進。星宇航空董事長張國煒昨天凌晨緊急飛抵東京善後，向受困旅客連聲致歉20次，承諾全額賠償，直呼不希望再砸鍋。

星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場...
星宇航空台灣飛日本東京的航班，6日因天氣、併班等因素造成三百餘名旅客夜宿成田機場，旅客在機場以睡袋打地鋪。星宇航空董事長張國煒（圖）7日凌晨緊急飛往東京善後。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空JX800台灣飛東京航班，前天上午8時44分從桃園國際機場起飛，原訂日本時間下午12時45分抵達成田機場，因遇上強勁側風，機長兩度降落成田機場不成，因安全考量轉往名古屋，於日本時間下午2時2分降落名古屋中部國際機場。

航機加油後，原計畫晚間6時50分抵達成田機場，不過在前往成田準備降落時，再度因側風強烈無法降落，一度在東京與千葉外海上空繞圈，直至晚間7時52分終於落地。由於JX800延誤，使用同架班機回程、原定日本時間下午1時55分起飛的JX801航班延遲，星宇決定將該航班乘客併入原訂下午4時10分起飛的JX803航班。

JX803班機起飛前，因警示燈顯示異常須檢查，待檢修完畢時，飛航組員超過法定執勤上限，星宇緊急安排兩名機師搭機趕往東京，卻因成田機場宵禁時間，飛機不能起飛，加上海關已下班，旅客無法離開管制區，造成302名旅客滯留成田機場打地鋪，引發旅客不滿。

星宇航空昨上午從台灣派空機前往東京，於日本當地時間下午1時20分起飛，載182人返台，在台灣時間下午3時35分抵達桃園國際機場，其餘乘客則簽轉他航返台。星宇這波調度除了日本航班大亂，連台北飛洛杉磯來回航班也受影響，延後24小時出發，影響414名旅客。

民航局昨天表示，將立即請星宇航空說明釐清，包括飛行作業過程，機長的處置是否妥適。至於航班取消、併班時對消費者權益的處置所引發狀況，也會要求檢討改善。

星宇航空對航班延誤感到抱歉，JX803的旅客將全額退票，同時全面深刻檢視這次事件的處置措施。至於連帶影響洛杉磯航班，也承諾全面檢討，制定未來應對措施，確保不再發生。

張國煒表示，前晚星宇的航班已計畫從成田機場起飛回台，機場原本同意延長宵禁時間至凌晨0時30分，「本來說OK，後來又不OK」，以致班機被迫留在成田機場，加上成田機場的海關已下班，旅客無法離開管制區，只能就地在管制區以睡袋過夜。

前天到昨天的折騰，張國煒表示受影響的旅客來回機票費用全部退還，應是「業界第一次」，他表示做錯就承認，不扯東扯西，以最大誠意解決。對旅客睡在機場管制區，他看了很不捨，也要向社會大眾說不好意思，雖是氣候因素，但處理也有瑕疵，內部會再檢討改進。

星宇航空7日從東京成田機場載回滯日旅客，桃機地勤人員將延誤證明及鳳梨酥送給乘客。...
星宇航空7日從東京成田機場載回滯日旅客，桃機地勤人員將延誤證明及鳳梨酥送給乘客。(記者黃仲明／攝影)

機場 日本 宵禁

上一則

新聞眼／調度失靈押錯寶 釀成公關大慘案

下一則

數位身分證中止 10億公帑恐全民埋單 在野黨究責

延伸閱讀

星宇日本班機無法飛回台灣 還害洛杉磯航班延一天起飛

星宇日本班機無法飛回台灣 還害洛杉磯航班延一天起飛
遇宵禁無法起飛？日本成田機場「宵禁」引矚目 背後原因曝光

遇宵禁無法起飛？日本成田機場「宵禁」引矚目 背後原因曝光
親赴成田駕駛飛機返台 星宇張國煒：對旅客不好意思

親赴成田駕駛飛機返台 星宇張國煒：對旅客不好意思
不只星宇受害 成田怪風也影響日廉航 勉強降落「單側輪滑行7秒」

不只星宇受害 成田怪風也影響日廉航 勉強降落「單側輪滑行7秒」

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞