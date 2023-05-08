數位身分證中止 10億公帑恐全民埋單 在野黨究責

數位身分證引發個資外洩等疑慮，換發計畫目前中止，納稅人拿不到新身分證，還得從口袋掏錢善後。(記者曾原信／攝影)

行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，因資安 爭議難以續推，相關廠商向政府求償5.26億元（台幣，下同，約1720萬美元），加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，若協調破局，總計逾10億元費用將由全民埋單。

2018年12月27日，時任行政院長的賴清德在行政院會上宣布2020年啟動換發數位身分證，內政部 原預計10年編列48.9億元推動，因外界對數位身分證的資安疑慮未除，行政院前院長蘇貞昌在前年1月宣布政策暫緩執行。

雖然換發數位身分證的政策暫緩推動，但當初以標案發包向廠商購買相關印製設備加上場地費及空調費已花費3.9億元，在政策未恢復執行前，另須維持人事運作與機器維護所需經費，前年及去年內政部分別編列0.67億元預算 ，總計花費5.24億元。

數位身分證換發計畫目前中止，納稅人拿不到新身分證，還得從口袋掏錢善後。中央銀行轄下的中央印製廠正在與廠商協調違約賠償，全案已移送行政院公共工程委員會，前4次協調均破局，第五次協調會預計12日召開。

官員表示，當初這計畫是內政部委託央行辦理，中央印製廠以標案發包，如果政策作罷，中央印製廠已負擔3.5億元費用，將向內政部求償。中央印製廠1年營業額38億元，淨利6億元。

立委賴士葆表示，雖然央行努力協調希望降低賠償金額，但若廠商不退讓，政府已負擔和未來賠償金額恐逾10億元，這件事不能就這樣算了，必須有人負責，蘇貞昌和內政部前部長徐國勇已走人，現任行政院長陳建仁、內政部長林右昌如何收拾爛攤子？必須向民眾說清楚。

中央印製廠指出，數位身分證政策只是暫緩，對於當初配合政策的設備投資，目前並未向內政部求償。據指出，內政部每年都會編列預算讓廠商可以保持設備的狀況，一旦政策恢復推動，隨時都可以配合。得標廠商說，已對政策暫緩推動造成的損失提出求償，金額仍在協商中。

國民黨批評政府一意孤行貿然推動，行政院、內政部要負責，國民黨會追究相關人員政治及法律、行政責任；民眾黨認為政策失敗，內政部失職應被糾正；時代力量也要求政院承認錯誤，避免公帑繼續浪費。

民進黨表示，若工程已招標，因政策更改而未結案，「政府採購法」有一定的退場機制，政府處理時也會有一定的預算編列；立委劉世芳說，數位身分證當時最大的疑慮，主要來自全民對是否可以保存個人身分的資安疑慮，還有個人隱私疑慮，這是政策性喊卡，不是執政錯誤，這是立法院朝野黨團都同意的事情。