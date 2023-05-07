星宇日本班機無法飛回台灣 還害洛杉磯航班延一天起飛

星宇航空赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒（圖）7日凌晨緊急飛往東京善後。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空因在日本班機調度出包等問題，導致302名旅客6日晚睡在東京成田機場 ，連帶影響6日與7日台北-洛杉磯 來往航班，延後24小時起飛，共408名乘客受影響。星宇航空表示，因宣布航班延後時，已有旅客抵達候機室等待，地勤人員向旅客說明後，依意願協助安排交通返家或入住旅館，會全面檢討，制定應對措施，確保不再發生。

星宇航空發布聲明表示，星宇航空5月6日JX002台北-洛杉磯航班及7日JX001自洛杉磯返台航班，皆受到5月6日A350航機滯留東京影響，航機無法正常調派，將延後24小時出發。

星宇航空指出，JX002班機原訂於台北時間晚間11時40分起飛前往洛杉磯，因宣布航班延後時，已有旅客抵達候機室等待，星宇航空地勤人員於向旅客說明情況後，依照乘客意願協助安排交通返家或入住旅館。

星宇航空說，原定於5月6日JX002和5月7日JX001航班將延後24小時出發。JX002將調整至5月7日台北時間晚間11時40分起飛；JX001則改為5月8日洛杉磯時間0時50分起飛。原JX002的乘客人數為152人，JX001的乘客人數是262人。星宇航空已通知旅客有關航班時間更改。

星宇航空表示，對於航班延誤深感抱歉，不僅對先前造成的班機誤點感到歉意，也為連帶影響台北-洛杉磯航班造成的影響深表歉意，本次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空承諾將全面檢討，並制定未來應對措施，以確保不會再發生此類事件。

星宇航空董事長張國煒7日赴日本親自向旅客道歉，並稱成田機場原本同意在宵禁 時開特例，結果卻反悔；對此，專家說，這個想法有點太天真。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，不確定是否有這樣的情況，但若星宇真的希望在宵禁時闖關飛航，「這個想法有點幼稚」，因為機場若真的破例讓星宇飛，未來所有航空公司都可以這樣要求，想要相信機場破例真的有點太天真，既然已知要過夜，航空公司就要有其準備。

對此，星宇航空公關長聶國維表示，星宇有和成田機場商量，能否讓飛機起飛，但成田機場仍堅持宵禁原則。針對成田是否擬「開特例」，聶國維表示，這是雙方溝通討論的狀況，「他們也沒有任何承諾」，成田堅持原則，最後雙方未達成協議，星宇遵照指示辦理。