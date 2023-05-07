新聞評論／Ａ肝、農藥、狂牛全上桌 食藥署失職失能

衛福部食藥署近日預告將開放加拿大全齡牛肉進口，消基會表態不排除發起拒買活動，食藥署副署長林金富表示，加國牛肉等級是「風險可忽略」。（本報資料照片）

近期食安問題連環爆，食安威脅升高。從好市多 進口莓果帶Ａ肝病毒、放寬日本 進口草莓農藥殘留，到預告加拿大 全牛進口，衛福部食藥署屢遭質疑把關不力，或為外交踐踏食安，不僅懈怠失職，更喪失應有的角色與功能，讓全民健康淪為犧牲品。

Ａ肝莓風暴持續擴大，好市多排隊等待退貨的人潮，最能說明食藥署的無能與失職。3月間美國就傳出民眾食用好市多等大型通路的冷凍有機草莓後驗出Ａ型肝炎，消基會質疑食藥署沒有作為。食藥署則澄清查無相同批次產品輸入紀錄，且已擴大各國莓果產品邊境檢驗，還理直氣壯強調主動即時監測國際食品警訊並發布、監測、抽驗Ａ肝病毒等作為。

問題是，食藥署4月10日晚間邊境驗出好市多進口莓果帶Ａ肝病毒，4月11日到好市多抽驗並要求預防性下架，卻直到4月28日毒莓果檢驗結果出爐，才公開對外說明，期間任由消費者暴露在感染Ａ肝的風險中。而即使已有1萬多公斤可疑莓果賣出，被4萬多位民眾吃進肚裡或業者做成糕點，食藥署也只是請民眾自我監測。

食藥署撇清說，美國Ａ肝莓和台灣來源不同；但美國發布警訊前，同樣產品也有輸入台灣的紀錄，而後來好市多報驗的美國藍莓也不合格。如今好市多又依據邊境不合格通知，更新公告擴大回收更早進口的莓果，顯示Ａ肝莓範圍恐不限於被下架的莓果種類和批號品項。食藥署調查更發現，好市多進口貨號與銷售貨號對不起來；換言之，到底有多少Ａ肝莓賣出、下肚、甚至做成母親節蛋糕，恐怕已成一本爛帳。食藥署不只是失職，更是失能！

諷刺的是，5月4日食藥署還公開背書說，政府對進口莓果已積極把關，鼓勵民眾踴躍購買母親節蛋糕。但現在還能到好市多門口排隊退貨的民眾，尚屬相對幸運，已吃下Ａ肝莓的民眾根本欲哭無淚；至於今年特別獻給母親的蛋糕，還有幾個媽媽敢吃？

然而，食藥署對台灣食安與民眾健康的保護太過消極，為日本進口草莓殘留農藥解套的態度卻非常積極。日本進口草莓多次被驗出有台灣禁用農藥的殘留，即使在邊境百分之百逐批查驗，仍有許多農藥草莓流入各大賣場和通路，食藥署不思防堵，反而乾脆放寬相關農藥殘留限制。大湖草莓農批評說，政府對不起台灣的農民；豈止如此！從日本核食到農藥草莓，蔡政府對日本農民的體貼，遠高於對台灣農民生計的關切，更遠甚於對台灣民眾食安的保護。

現在食藥署又要開放加拿大全月齡牛肉進口。加國2021年曾檢出狂牛症，但食藥署評估為可接受之風險，並指加國牛肉可輸往68國，卻不說中、韓、菲等國都已暫停進口。尤其要開放30個月齡以上牛肉，卻只實地看了一家30個月齡以上老牛占0.1%的飼育場。消基會已表示將發起拒買行動。蔡政府想藉此與加國簽署投資保障協定，但國民健康可以這樣交換嗎？何況民眾被迫吃了二年美國萊豬，蔡英文說好的雙邊貿易協定和CPTPP呢？

食藥署長吳秀梅在疫情期間涉及高端、篩劑等多項爭議，連綠委都曾點名應下台負責，但無法撼動她的地位。從好市多Ａ肝莓、日本農藥草莓到加拿大全齡牛肉，食藥署失能失職、棄守專業，糊弄民眾，也不令人訝異；何況背後有著蔡政府面對美日卑躬屈膝的本能，與突破對外經貿協定的壓力。不過，民進黨過去反美牛、捍衛食安的一眾激情演員，如今全部閹割噤聲，仍然令人唏噓。