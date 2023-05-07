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作育英才淪血汗 台灣教授「時薪295元恐還高估了」

記者馮靖惠／台北7日電
台灣高教人才大失血，大學教授淪「血汗產業」。示意圖。（本報資料照片）
台灣高教人才大失血，大學教授淪「血汗產業」。示意圖。（本報資料照片）

台灣高教人才大失血，薪資待遇跟業界、國外比「雙輸」，連在地性較強的法律學者也不堪台灣教授低薪及高房價壓力決定出走。大學教師感嘆，做了一輩子，教授的薪水只比副教授多2萬元（台幣，下同，約合981美元），比助理教授多3萬元，教研熱情遲早被現實消磨殆盡。

政大法律學系副教授臧正運是美國杜克大學法學博士，在業界三年，在政大待了六年，是現任國科會的哥倫布計畫學者。臧正運說，澳洲大學教授薪資約台灣3.5倍，且雇主每年額外提撥年薪17％存入年金帳戶。幾經考量，做出了「出走」的決定。

臧正運感嘆，年過40，隨著小孩出生，家人變老，再也浪漫不起來了，「至少要能賺夠多錢，買得起房子的職業吧？」

台灣的大學教師薪水不分區域、不分科系「均一價」，落在7萬元至12萬元之間。根據國科會人文社會科學研究中心調查，大學教授每周平均工時為58小時，以每個月4.3周計算，每月平均工時249.4小時。公私立大學第一年助理教授月薪7萬3640元，換算成時薪為295.3元。

東華大學教授陳復表示，大學教師若對於教學與研究有熱情與使命，除吃飯與睡覺或家庭事務，幾乎全部時間都在工作，時薪295元可能還「高估」了。

高雄應用科技大學模具系特聘教授艾和昌也提到，教授工作是責任制，有作育英才熱情，但隨著產業界逐年薪資調漲，熱情也會被社會現實消磨殆盡。

台大電機系教授李建模表示，以往教授有很多額外福利，如宿舍可終身住，還有終身月退休金等，所以薪水不用太高。但政府慢慢收走福利後薪水沒有跟著調漲，「有人開玩笑，當教授有一部分是做功德」。

福利 退休金 澳洲

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