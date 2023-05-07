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台南立夏飆40.1度 民眾熱昏…「連呼吸都很不舒服」

台灣新聞組／台北7日電
台中水情不佳旱災持續，正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂嚴重。（記者林佩均／攝影）
台中水情不佳旱災持續，正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂嚴重。（記者林佩均／攝影）

昨天為立夏，台灣11縣市發布高溫燈號，不僅台南北寮氣溫一度飆高到40.1度，創今年以來最熱紀錄，台東大武氣象站也出現39.5五度高溫，讓當地民眾直呼「連呼吸都很不舒服」。不過氣象局提醒，隨著今鋒面通過，全台各地降雨明顯，東北季風緊接著而來，北部、東北部氣溫陡降，明天僅17至21度。

昨全台最高溫出現在台南南化北寮，氣溫高達40.1度，台東大武、台南玉井及高雄月眉也都出現38度以上高溫，讓當地民眾抱怨「熱斃了」，連芒果也曬傷。不少民眾更認為「熱過頭」，甚至比往年「熱得早」。

高溫、旱象夾擊，也讓成立38年的玉山國家公園塔塔加園區首度缺水告急。塔塔加園區因無自然水系統，每年使用山泉水供應70到80萬遊客，如今玉管處只能準備儲水桶應急。

氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，全球暖化確實會造成冬天愈來愈短、夏天愈來愈長，過去幾年也曾有4月就發布高溫訊號的情況，今年不算特別早。未來一周預計不會再出現極端高溫。

不過呂國臣也提醒，反聖嬰雖已在春天結束，但今年夏、秋、冬可能轉為聖嬰年。氣象局長鄭明典則在臉書示警，指聖嬰現象代表颱風生成的位置距離台灣會更遠，恐無法靠颱風雨來救援水庫的存水，希望梅雨能存多一點。

呂國臣表示，以往聖嬰及反聖嬰年最多連續三年就會轉換，但兩者之間多會銜接正常年，今年則是反聖嬰年緊接聖嬰年，整體氣候變動較大，但沒有一定的趨勢。預估今年梅雨季降雨正常機會較大，短時強降雨的頻率則會增加。

呂國臣說，聖嬰年雖然可能導致颱風生成位置距離台灣較遠，但移動過程中還是有機會經過台灣，且影響颱風生成因素很多，未必代表今年颱風較少，或對水情不樂觀。

氣象局預報員張承傳表示，隨著鋒面通過，白天全台各地降雨明顯，中部以北、東北部地區可能有局部大雨及雷雨，預計到晚間就會趨緩。明白天各地仍有零星降雨，周二至周五恢復多雲到晴，僅東半部地區以及午後山區有零星降雨。

氣溫方面，張承傳說，隨著東北季風增強，明天至周三清晨，北部及東北部地區約17至21度，中南部低溫約19度，高溫接近卅度。

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