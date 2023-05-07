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疫情影響 台灣器捐意願、移植量雙滑

記者許政榆／台北7日電
台灣器官捐贈登錄人數疫情期間降到僅有1萬7000多人，而移植手術件數也因醫院門禁規定嚴苛等因素受到影響。（本報資料照片）
台灣器官捐贈登錄人數疫情期間降到僅有1萬7000多人，而移植手術件數也因醫院門禁規定嚴苛等因素受到影響。（本報資料照片）

一場疫情，讓器捐意願從2019年4.3萬多件，降到去年僅剩1.7萬多件。每年台灣約有1萬多人等候器捐，隨捐贈意願降低，移植量也下降，而疫情期間外出減少，降低意外發生率，心臟移植大受影響。衛福部醫事司分析，器捐意願降低，與疫情間醫院嚴格控管門禁措施有關，隨疫情解封，今年器捐意願人數已稍稍回流。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，器官捐贈意願2019年有4萬3510件，疫情爆發後，2020年降至3萬2496件、2021年為2萬2793件、2022年僅剩1萬7145件。

目前正等候器官移植人數約有1萬零900多人，以等候移植腎臟的人數最多，達8000多人，其次依序為眼角膜、肝臟、心臟、胰臟、肺臟、小腸等。

衛福部醫事司長劉越萍指出，器官捐贈人數於疫情前後有落差，疫情期間醫院分艙分流，除非緊急狀況，否則禁止他院醫護人員進出，降低勸募機率，案件數才會下滑，然而隨著疫情解封，今年度器捐登錄人數已有回流。

「防疫優先卻也增加勸募器官捐贈的門檻」器官捐贈移植登錄中心研究員方冠雅表示，每年器捐中心會辦理各種活動，鼓勵民眾加入器官捐贈的行列，但疫情期間活動完全辦不成，線上活動勸募效果有限，導致人數降低。

疫情不只讓登錄人數受到影響，移植手術的困難度也增加。疫情期間避免院內感染，分秒必爭的移植手術，也必須遵守檢疫流程。當一位捐贈者出現時，心臟可以配對到台大醫院的患者、肝臟可配對到成大醫院、肺臟可配對到長庚醫院，三家醫院的器官移植團隊都得先完成PCR檢測才能進行移植。

此外，疫情期間為避免受贈者感染新冠肺炎，先前曾規定染疫死亡者，無法捐贈器官，也減少等候器官移植患者的機會。

林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，過去考量新冠病毒主要攻擊肺部，肺臟移植採取高標準一律不使用，後續逐步鬆綁，現在確認PCR陰性後有機會使用。隨著疫情解封後，已觀察到新冠致死率逐步降低，近期器捐中心多次召集專家開會，研議鬆綁器捐條件。

劉越萍表示，器捐的概念不能只停留在醫院內，應從小扎根。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心推出全台首套談論「善終三法」的生命教育繪本，鼓勵親子共讀，深耕生命教育觀念。

疫情 手術 教育

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