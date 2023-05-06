我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲警救千名疑遭人口販運受害者 傳有2名台灣人

「股神」公司股東會登場 投資人最想問巴菲特4問題

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

記者楊德宜、周彥妤／台北報導
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空JX800台北-東京航班6日因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。因「怪風」出狀況，後續危機處理不當，造成班機乘客只能當地過夜。旅遊網紅「布萊N 機票達人」在臉書表示，根據機上乘客提供消息，星宇將提供睡袋跟水給JX803乘客於航廈中過夜。

他也表示，乘客跟星宇的機組人員真的是辛苦了，「但說真的，這次星宇的危機處理真的有很大的改進空間」。

星宇航空班機在日本接連發生狀況，引起旅客不滿。（記者楊文琪／攝影）
星宇航空班機在日本接連發生狀況，引起旅客不滿。（記者楊文琪／攝影）

星宇航空JX800台北-東京航班昨天因風勢不穩定，三度降落成田機場失敗，延誤長達7小時。另一班JX803東京飛往台灣班機昨晚也延誤起飛，甚至造成乘客必須當地過夜。星宇航空表示，因航機指示燈顯示異常，加上飛航組員超時問題，已緊急調度機師前往協助。

「布萊N 機票達人」表示，星宇JX800直到昨晚約8時才順利在成田機場降落。導致昨天下午1時45分要自成田機場起飛的JX801不斷延遲，到後來宣布該航班乘客併入原定昨天下午4時10分起飛的JX803。因為一再延誤導致機組人員超時需替換組員，過久的等待已經把JX801旅客的耐心都消磨完了，已經爆發幾次乘客大罵機組人員的情形。

星宇航空昨危機處理不當，引起旅客不滿。圖為星宇航空董事長張國煒。（本報資料照片）
星宇航空昨危機處理不當，引起旅客不滿。圖為星宇航空董事長張國煒。（本報資料照片）

「布萊N 機票達人」指出，由於已過宵禁時間 ，JX803仍無法起飛，機上廣播宣布全額退費，並發放睡袋讓旅客下機至候機室休息，等待今天起飛。根據日本媒體報導，昨天包含星宇在內，約4架航班因怪風而無法順利在成田降落。

網友表示，「中間都不發放餐點真的不行」、「併班，第一次看到這樣處理的」、「我覺得危機處理真的很差！以後不敢坐星宇了」、「連飯店都沒有有點慘」、「這樣未來搭星宇都跟他在對賭⋯」、「月中要搭星宇航空，剛剛默默地把信用卡的旅遊不便險條款拿出來仔細看看」、「廣播的聲音感覺也很累了」、「危機處理0分」。

對於星宇併班決策，網友表示，「原本取消一班可以解決的問題，搞到三個航班掛掉，主事者真是天才」、「併班是常有的，但併到結果機場宵禁時間開始無法起飛，這還是第一次看到」、「其實有很多花錢就可以解決的方案，但不知道到底在省什麼的感覺，這應該是航空界常遇到的問題，基本和常見的解決能力完全沒有」。

另外，網友紛紛貼出旅客在航廈席地而睡的畫面，只見滿地睡袋，相當狼狽。另有網友PO出星宇航空董事長張國煒親自到現場危機處理情形，從畫面看來場面平和。

星宇航空董事長張國煒親自到現場危機處理情形，從畫面看來場面平和。（翻攝自PTT）
星宇航空董事長張國煒親自到現場危機處理情形，從畫面看來場面平和。（翻攝自PTT）

星宇航空董事長張國煒親自到現場危機處理情形，從畫面看來場面平和。（翻攝自PTT）
星宇航空董事長張國煒親自到現場危機處理情形，從畫面看來場面平和。（翻攝自PTT）

機場 宵禁 信用卡

上一則

澳洲交換生老鼠藥中毒 父親稱返國治療救他一命

延伸閱讀

星宇航空和五月天合作 業內批：喊Mayday真不吉利

星宇航空和五月天合作 業內批：喊Mayday真不吉利
星宇航空開航洛杉磯 旅遊業者力推團體行程

星宇航空開航洛杉磯 旅遊業者力推團體行程
阿拉斯加航空 星宇在美首位夥伴

阿拉斯加航空 星宇在美首位夥伴
星宇航向北美 優惠票價搶市

星宇航向北美 優惠票價搶市

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27
北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的軍火演練。（美聯社）

美國特種作戰司令部軍演 首次模擬中國入侵台灣

2023-05-01 10:21

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」
涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」