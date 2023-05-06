國寶不再像掛抹布 故宮展間將擴大 清明上河圖可全亮相

故宮部分展示櫃常遭詬病高寬度不夠，故宮也亟思改善。（本報資料照片）

國立故宮博物院北院落成近60年，因展覽空間寬度及挑高不夠，導致有許多大作品至今未能展出全貌。故宮近來正規畫整建，擬將二樓部分展間的天花板打掉、挑高，又或是貫通，未來寬幅手卷如「清明上河圖」，或長軸如「清聖祖御筆蘭亭詩序」等，都有望完整展現。

1965年開幕的故宮，曾先後經歷過幾次擴建、整修，但展畫空間問題一直未徹底改善。2021年故宮舉行「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展，就曾遭質疑展示國寶的202陳列室為何有如通道，更有藝術學者指如掛抹布。

國立故宮博物院。（本報資料照片）

近來隨著新任館長蕭宗煌上任，故宮推動整建方案。副院長黃永泰說，故宮當年由建築師黃寶瑜設計成傳統中國宮殿式樣，樓層高度約4.6米，扣掉管線空間，僅剩3.1米，之後又經整修，新的管線不斷加入，導致室內挑高空間愈變愈低。故宮秘書室營繕科長王欣榮表示，目前故宮各樓層淨高度約2.5米至2.7米間。

故宮書畫文獻處副處長何炎泉說，目前故宮最高的展廳是202室，6公尺高的展櫃勉強可掛大作品。

目前故宮規畫將2樓的210室兩處及212室的天花板做挑高，讓此處空間貫通，直到三樓，總高度會有七米，再長的書畫都可掛。像清聖祖御筆蘭亭詩序全幅長近7米，只要捲起一些下方裱綾，就能展示。

何炎泉說，北院展櫃最長是15米，很多作品只能局部亮相。現規畫206、210展間若有必要，可貫通到全寬達四、五十米，屆時連全長11.5米的「清明上河圖」都可完整展出。

不過故宮正館因屬歷史建築，整修須經文資審議通過。王欣榮表示，在新的文資審議前，將再次舉辦公聽會，希望與民眾達成共識。