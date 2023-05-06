豪砸18億台幣 北市影視園區難產？綠批：只能把盧貝松勘景當政績

台北市府欲將北投製片廠發展為「北投影視音產業園區」。(圖：北市文化局提供)

北市前市長柯文哲 任內停止規畫大直影視園區，內湖影視園區也因流標無疾而終，多名綠營議員質疑影視園區無法推動，柯文哲爛攤丟給現任市長蔣萬安，只能把導演盧貝松勘景當作是影視政績。文化局長蔡詩萍坦言，北投影視音園區將最後一次招標，若仍不成功，會通盤檢討，「是非常重要的考驗」。

北市府2012年釋出「內湖五期重劃區」內、「大直樂群停車場」以及「北投製片廠」三塊土地打造台北影視音園區，如今僅剩北投的影視音園區仍規畫中，2014年到2021年花費16.4億(台幣，下同，約5348.5萬美元)向國防部 購買土地，後續花1.3億修復基地上歷史建築，包括中國電影 製片廠A攝影棚錄音室，及5700萬綠美化，豪砸18億。

但北投影視音園區歷經一次流標、一次決標但未簽約，柯市府時期評估該地已經沒有影視音園區需求，原本規畫將土地還給國防部，也曾規畫續由北市府做其他使用，但市府須依規定補上土地差額5億。

民進黨議員許家蓓昨質詢表示，經調閱會議紀錄發現，柯文哲竟在卸任前兩天拍板，要將北投製片廠土地還給國防部，亦停止規畫北投影視音，但遭國防部拒絕，把爛攤子丟給蔣萬安解決。

民進黨議員林世宗則說，北投影視音產業園區光買土地就18億元，現在BOT給別人，來了一個空殼集團，得標再棄標，市府要好好檢討，不要讓園區變成台北表演藝術中心第二翻版。

蔡詩萍回應，北市目前影視產業發展政策包括電影協拍、補助，影視園區仍續推動，最早規畫園區是因當時台灣電影環境，令人有不少想像空間，但這幾年電影產業發生變化，園區規畫面臨挑戰，但最後一次招標，若仍不成功，就會通盤評估。

蔡詩萍說，該案最近重新作標案，大簽已經送到府內做法務調整，就要準備上網，如果這次上網招標成功，就會往這個方向走，如果不成功，還是沒有業者進來，表示業界對這個地方沒有太高期望，市府會徹底檢討。