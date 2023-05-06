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25億詐案主嫌 被爆人脈通綠高層 鄭文燦：影射不負責任

記者林孟潔、林佳彣／台北6日電
北市議員徐巧芯（圖）追查「不動產借貸媒合平台imB」負責人曾國緯的人際軌跡，發現不乏綠營高層人士與他相熟。(本報資料照片)
北市議員徐巧芯（圖）追查「不動產借貸媒合平台imB」負責人曾國緯的人際軌跡，發現不乏綠營高層人士與他相熟。(本報資料照片)

「不動產借貸媒合平台imB」爆出高達25億元（台幣，下同，約8176萬美元）的詐騙風暴，實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）與曾父曾明祥等4人遭羈押禁見。台北市議員徐巧芯爆料指出，仔細搜尋曾國緯的人脈軌跡，不乏綠營高層人士與他相熟，質疑政府要花13億反詐騙，過程中民進黨的高層有沒有推了一把？

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5000人，金額高達25億元，檢方複訊後依詐欺、違反銀行法等罪嫌，聲押禁見實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）、曾父曾明祥、曾的女友張淑芬等8人，台北地方法院昨裁定曾國緯、曾明祥、張淑芬、財務主管潘志亮4人羈押禁見。

另外，im.B營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷各40萬元交保、發言人黃繼億裁定60萬元交保、公司協理顏妙真則以30萬元交保，4人均被限制住居。

法院指出，曾國緯、曾明祥父子、張淑芬、潘志亮等人涉犯加重詐欺、違反銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且是最輕本刑7年以上的重罪，有相當理由認定2人有勾串共犯之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見、通信。

洪郁璿等人違反銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，且是最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，且有羈押原因，但考量他們沒有前科，審酌相關經濟、逃亡能力，分別裁定30至60萬元交保，限制住居、限制出境、出海。

徐巧芯前天在臉書提到，曾國緯跟民進黨走得很近，例如「雙清文教基金會」現任董事是前公廣集團董事長，政治主張相當綠的陳郁秀，基金會官網可見過去曾國緯多次參訪該基金會，且與大批綠營知名政治人物同行，包括陳菊、吳怡農、吳乃德、蔡其昌、林佳龍、陳歐珀、卓冠廷等。

徐巧芯說，仔細搜尋曾國緯的人脈軌跡，不乏綠營高層人士與他相熟，如台南市長黃偉哲曾拿著「川晟生物科技」的產品合照推薦；imB平台宣稱2019參加Fintech台北金融科技展，放上蔡英文與陳其邁的照片；imB平台參展與時任金管會主委顧立雄合照；另外，行政院副院長鄭文燦在張淑芬、曾國緯設立的直銷公司「豐沛國際」春酒活動中出現。

徐巧芯表示，清一色綠營高層，到底民眾是單純的被曾國緯與張淑芬欺騙，還是過程當中民進黨的高層也推了一把？最近政府說要花13億反詐騙，要不要先檢查一下自己人是否也成為幫凶？

鄭文燦辦公室昨天回應，兩人並無往來，有心人士以一張照片任意影射、無限上綱，這是不負責任的作法；徐巧芯則指，鄭辦說法等同於承認出席了詐騙集團首腦的春酒。

檢警調查，im.B在8年前成立，找來名人盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，不過盛竹如日前出面，否認幫平台代言，事後投資人也發現債權95％都是假的。

im.B以網路行銷方式走紅，號稱民眾購買債權，投資報酬率達5到8%，吸引不少民眾投資，但日前曾國緯疑似挪用資金，無法拿出投資利潤時，發行「假標」再籌集民眾拿錢投資，直到日前撐不下去，騙局才爆出。

「不動產借貸媒合平台imB」爆出高達25億台幣的詐騙風暴，實際負責人曾國緯（本名...
「不動產借貸媒合平台imB」爆出高達25億台幣的詐騙風暴，實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）與曾父曾明祥等4人遭羈押禁見。(記者廖炳棋/翻攝)

投資 詐騙集團 民進黨

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