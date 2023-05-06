14年新高 台4月CPI年增7.35% 通膨連21月逾2%警戒值

主計總處5日發布4月CPI數據顯示，17項重要民生物資年增7.35%，創14年來最大漲幅，外食費及民生物資大漲讓市井小民深感錢變薄。(記者余承翰／攝影)

台灣通膨有沒有減緩，菜籃族最有感。主計總處昨日公布4月消費者物價指數 （CPI）年增率2.35%，雖與3月持平，但通膨連續21個月超過2%警戒值；其中，17項重要民生物資CPI年增率4月漲7.35%，為14年來新高。

4月核心CPI也較3月高，漲2.72%，官員坦言：「整體CPI讓民眾對物價上漲感受深刻」。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，4月CPI年增率雖與3月相當，蔬菜 及水果未上漲，但外食費、豬肉及雞蛋 價格漲幅卻擴大。從17項重要民生漲幅衝高來看，與食物相關的漲勢不低。

像是外食費漲勢明顯，2月年增率3.85%、3月擴大為4.08%、4月更飆上4.41%，連續22個月上漲，讓市井小民感受格外深刻。

與一般民眾最相關的17項重要民生物資上漲7.35%，是98年1月、172個月最高，曹志弘表示，由於蛋價及豬肉價格飆升，其中豬肉價格年增率12.51%，漲幅創8年最高，雞肉價格年增7.94%，則是105個月新高，也讓17項重要民生物資年增率衝上7.35%，市井小民都感受到沉重的通膨壓力。

4月電價調漲，原本外界預期4月通膨率將較3月高。對此，曹志弘表示，影響很小，4月電價調漲對今年CPI最大影響（直接加間接）僅0.15個百分點。

曹志弘解釋，由於4月天候平穩使得蔬菜及水果價跌，加上油料費價格也下跌，因此抵銷蛋類、豬雞肉類及外食費漲幅，在一加一減情況下，使4月CPI漲幅和3月相同。

由於疫後民眾生活正常化，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲7.45%，曹志弘表示，雖然進口指數下跌，但主要影響是商品，台灣服務需求自去年第4季開始漲，漲幅仍在擴大。

展望後續物價情勢，曹志弘表示，商品類已經看到漲幅收斂的跡象。