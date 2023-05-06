社福基本法三讀 家庭為中心 民團批卸責

立法院5日三讀通過社會福利基本法，是所有社福相關法令最基礎的法源，以期對弱勢能夠提供更多照顧。(記者許正宏／攝影)

立法院昨三讀通過「社會福利 基本法」，定義社會福利包含社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅等，由「以人為本、家庭為中心、社區為主」貫穿全法，至少五年需檢討一次法令，重大社福政策中央得衡酌補助地方；也要求社工符合「勞基法」，薪資透明化，避免薪資回捐問題再現。

「社會福利基本法」是所有社福相關法令最基礎的法源，早在25年前就已提出，衛福部社家署長簡慧娟指出，昨天三讀通過是一大里程碑。她表示，法條修訂期間，曾被誤解僅以家庭為單位，但實質是以個案出發，再統一盤點整體家庭問題。如社福制度介入處理受暴婦女，過去僅處理受暴者本身，忽略加害者及其他家人也可能受到傷害或需政府資源，未來會以家庭整體概念介入處理。

「社會福利基本法」通過後，成為台灣第九個基本法，民進黨立委范雲說，該法不再以家戶為單位，讓社會救助可落實到個人，如收入低於貧窮線下的無家者，未來依社福法架構也能受到照顧，而中低收入 戶的福利，也可能不再以「戶」為單位。

但兒福聯盟政策發展副處長暨發言人李宏文提醒，社會安全網讓社工分工過於細緻，導致單一個案有多個類別社工介入，光是一起家暴 案可能會有兒保、婦保、婚暴、心衛等社工介入，造成多頭馬車，若以家庭為中心，也應串連各路社工權責，避免一案多審的情節發生。

還有社福團體批評，以家庭為中心的概念「停留在上個世紀」，無法因應社會變遷現況。台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿則認為，現在家庭型態多元，單人、單親、無家者都是以個人為單位的生活型態，都應尊重，而不是政府帶頭卸責，預設應該由家庭為支持單位。