我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

政院推打詐綱領1.5版 藍批話術治國 民眾擔責任

記者鄭媁、屈彥辰／台北5日電
行政院院會後記者會，宣布打詐行動綱領1.5版啟動，推動「1合2清3減4面5不」。(記者鄭媁／攝影)
行政院院會後記者會，宣布打詐行動綱領1.5版啟動，推動「1合2清3減4面5不」。(記者鄭媁／攝影)

行政院會昨通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入台幣13億元經費，增加人力物力打詐，提出「1合、2清、3減、4面、5不」措施，透過強化法治面、優化技術面、擴大組織面，公私協力推動防詐，達到減少接觸、減少誤信、減少損害目標。但國民黨立委批評，所謂的打詐1.5，體現民進黨「話術治國」，政院打詐沒有作為，把責任都踢給民眾。

行政院長陳建仁昨天聽取各部會報告，要求相關部會針對新增措施，依規畫進度盡速推動，主動結合地方政府通力合作，齊心打詐。行政院代理發言人羅秉成也說，詐欺犯罪形態與技術不斷演化，嚴重影響社會治安與民眾財產安全，政府打詐也要推陳出新。

羅秉成指出，1合是指結合跨部會、私部門及社團，組成打詐國家隊。2清是指上游清原、下游清淤，從法律面、技術面提升截堵技術，以及打詐5法遏阻詐欺犯罪。3減則是指從詐騙三流「通訊流、人流、金流」中，透過投資廣告實名制、詐騙廣告下架機制、阻攔惡意簡訊、攔阻境外假門號、電信隱碼技術、境外來電語音警示、官方簡訊專用代表號、遊戲點數防詐鎖卡，以及增訂人頭帳戶罪等修法，減少接觸、減少誤信、減少損害。

4面是透過「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」，由各部會推出行動方案；5不則是宣導民眾「不接、不聽、不看、不傳、不信。」

國民黨立委洪孟楷說，詐騙盛行和個資外洩脫不了關係，如果行政部門無法針對源頭進行控管，形同宣告政府無能為力，民眾自求多福。藍委李貴敏說，「打詐1.5」體現民進黨「話術治國」。防堵的前提是要知道如何運作，行政單位把所有責任踢給民眾，甚至會增加正常交易的負擔，不但沒有解決問題，還提升一般人金融交易的障礙。

詐騙 詐欺 國民黨

上一則

4年砸160億 救青年低薪 拚月薪4.2萬元

下一則

韓女遭酒瓶重擊亡？男友二度聲押獲准

延伸閱讀

台景氣呈U型反彈 「保2」為努力目標

台景氣呈U型反彈 「保2」為努力目標
北市派出所長涉收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

北市派出所長涉收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度
郭台銘現身藍委餐敘 郭侯牽手團結聲起

郭台銘現身藍委餐敘 郭侯牽手團結聲起
政院撤銷基隆護海公投 謝國樑：不能理解

政院撤銷基隆護海公投 謝國樑：不能理解

熱門新聞

江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
前總統陳水扁之子、高市議員陳致中下午（右）發聲明表露心聲，為人子者為母受罪責，沒有怨悔。圖／報系資料照，記者蔡容喬／攝影

陳致中突發聲明「為母受罪責無怨悔」 扁：哀莫大於心死

2023-04-27 11:21
台南地院指出，李女將其裸露下體、使用按摩棒自慰的猥褻行為影像上傳直播網站供人觀覽，藉此賺取金錢，敗壞社會善良風俗，判處拘役50日，沒收所得25萬元台幣。(圖:讀者提供)

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

2023-04-28 00:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險

何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人