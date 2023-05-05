日本草莓農藥超標 台擬放行遭批罔顧民意

自日本進口的草莓屢因農藥殘留因素遭台灣邊境攔截，「氟尼胺」和「克凡派」為日本草莓上常見的農藥。(圖：食藥署提供)

日本 進口的生鮮草莓屢被驗出農藥超標，遭到退貨或下架，食藥署研議評估近期公告開放「氟尼胺」以及「克凡派」等兩款農藥殘留容許量，形同放行日本草莓，引發批評。國民黨立委賴士葆批，為討好日本降低農藥檢測 標準，質疑是因為外交考量可以凌駕人民的健康，就像萊豬和核食進口一樣？

賴士葆表示，台灣的草莓農自律，不使用「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥，食藥署竟然為取悅討好日本，要降低長年使用這兩款農藥檢測標準，好讓日本草莓開放進口。不只大湖草莓農抗議，全民都很憤怒這樣一個昏庸無能，不為台灣消費者健康把關的食藥署。食藥署長吳秀梅的不稱職、不適任的例子多如牛毛，疫情 期間護航高端，EUA審查幾乎黑箱作業的過程，國人記憶猶新。

賴士葆說，回顧去年，食藥署怠忽職責，讓違法廠商提供偽造快篩資料詐騙政府，在眾多激烈競爭者當中，黑心廠商逾期兩個月還可以補件通過，這期間有民眾具體的檢舉該廠商非法，美國FDA也有發布不肖廠商的資訊，食藥署佯裝不知，一昧的護航包庇，放任不肖廠商更改包裝，最後通過審查，換算黑心廠商的不法利益高達台幣數百億元。導致劣質快篩劑流入市面，綠委林淑芬大罵吳秀梅：「全世界就你吃案傷害國人健康」，當藍綠立委砲轟吳秀梅失職，她竟然要大家去譴責不肖廠商。

賴士葆提到，疫情期間蔡政府高端及疫苗採購以意識形態做決策，背離民心，黑箱作業亂象叢生，食藥署使命必達，完全配合政策，即使吳秀梅的形象和社會觀感很差，針對黑心快篩事件，監察院提出糾正，要求議處食藥署相關失職人員，還能安然在位子上。